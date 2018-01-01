- Почему НАШ город превращается в "Narcoteka"?
- Немного о прошедшей сессии и работе комиссий
- Немного о выборах
- Ну и обо всем что происходило за уходящую неделю
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Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", 13 апреля, в 19:00
Поговорим на темы: - Почему НАШ город превращается в "Narcoteka"? - Немного о прошедшей сессии и работе комиссий - Немного о выборах - Ну и обо всем что происходило за уходящую неделюОпубліковано Виктором Артеменком Субота, 13 квітня 2019 р.
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