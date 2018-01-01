Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", 13 апреля, в 19:00 Поговорим на темы: - Почему НАШ город превращается в "Narcoteka"? - Немного о прошедшей сессии и работе комиссий - Немного о выборах - Ну и обо всем что происходило за уходящую неделю Опубліковано Виктором Артеменком Субота, 13 квітня 2019 р.

Поговорим на темы:- Почему НАШ город превращается в "Narcoteka"?- Немного о прошедшей сессии и работе комиссий- Немного о выборах- Ну и обо всем что происходило за уходящую неделюПрямая трансляция на странице газета ГОРОД Никополь в ФБКому удобней на ютуб: