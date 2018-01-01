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Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", 13 апреля, в 19:00

Поговорим на темы:
- Почему НАШ город превращается в "Narcoteka"?
- Немного о прошедшей сессии и работе комиссий
- Немного о выборах 
- Ну и обо всем что происходило за уходящую неделю

Прямая трансляция  на странице газета ГОРОД Никополь в ФБ
https://www.facebook.com/groups/citynikopol/ 
Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", 13 апреля, в 19:00

Поговорим на темы: - Почему НАШ город превращается в "Narcoteka"? - Немного о прошедшей сессии и работе комиссий - Немного о выборах - Ну и обо всем что происходило за уходящую неделю

Опубліковано Виктором Артеменком Субота, 13 квітня 2019 р.


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