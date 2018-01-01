Руководитель марганецкой «Батькивщины» пытается замять скандал (видео)

Депутат Марганецкого городского совета Днепропетровской области, руководитель горорганизации партии «Батькивщина» Александр Бондаренко пытается «замять» скандал, возникший после его стрельбы в кафе. ЧП произошло 26 марта 2019 г.«Александр Бондаренко в одном из заведений города распивал спиртное, а потом устроил стрельбу, словно в тире. На замечания работников заведения никак не отреагировал, только ответил, что он – хозяин города», – написал марганецкий сайт Marganetz.wordpress.com.Позже в полиции Днепропетровской области подтвердили информацию о хулиганских действиях в кафе Марганца, сообщив, что по их факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УК.«Полицейские установили и опросили мужчину, причастного к хулиганским действиям. Также были опрошены свидетели происшествия. С места преступления изъят пистолет Форт-12», – цитирует издание Liga.net сообщение полиции.На уточняющий вопрос корреспондента, какие именно действия совершил мужчина, в пресс-службе полиции ответили: «Полиция отреагировала на сообщение о стрельбе в кафе».Однако для того, чтобы с уверенностью говорить о том, что была стрельба, полиция должна провести ряд экспертиз, отметили в пресс-службе.Местные жители попросили «Лица» републиковать видео инцидента, так как оно «исчезает» из Интернета.Фото – с официального сайта Марганецкого горсовета