Городской голова срочно мобилизовал ДВАДЦАТЬ СЕМЬ чиновников….

Виталий Журавлев

Никопольчане, в последний день отведенного срока городской голова А.П.Фисак всё-таки издал Распоряжение о проведении Общественных слушаний по вопросу утверждения состава Общественного совета при Никопольском городском совете.Слушания пройдут 19 апреля в 17-00, в помещении городского КДЦ.С инициативой о проведении данного мероприятия выступили СЕМНАДЦАТЬ общественных организаций Никополя.В соответствии с Уставом города для подготовки Общественных слушаний создается Организационный комитет, в состав которого А.П.Фисак обязан включить представителей инициаторов (не более пяти от каждой организации).Всего СЕМНАДЦАТЬ организаций заявили 57 человек, которые могли бы войти в состав ОРГКОМИТЕТА. У городского головы НЕТ НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ отказывать представителям общественности в участии в работе Организационного комитета.Однако, в состав ОРГКОМИТЕТА Фисак включил только ПО ОДНОМУ представителю от каждой общественной организации, т.е. СЕМНАДЦАТЬ человек.Одновременно Андрей Петрович включил в состав ОРГКОМИТЕТА аж 27 (!!!) своих подчиненных и соратников (21 должностное лицо и 6 депутатов, из которых 3 работают в Коммунальных предприятиях города).Факт нахождения отдельных чиновников в составе ОРГКОМИТЕТА меня даже повеселил. Видно, что Андрей Петрович с трудом «натягивал» количественный состав за счет включения должностных лиц, явно посторонних для этих Общественных слушаний.Например, Начальнику Управления гуманитарной политики, заместителю городского головы по финансам и бюджету, Начальнику УЖКХ, Начальнику отдела кадровой службы, Начальнику отдела по работе с обращениями граждан, заместителю городского головы по социальной сфере, Начальнику управления контроля и некоторым другим чиновникам в своё РАБОЧЕЕ время ЦЕЛЕСООБРАЗНО было бы заниматься своими ПРЯМЫМИ обязанностями, а не бороться по команде Фисака с общественностью. Зарплату ведь они получают за счёт ГРОМАДЫ…Но именно эти чиновники плюс депутаты обеспечат ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ над работой ОРГКОМИТЕТА со стороны Фисака. Ещё бы, не приведи господь, общественность там чего-нибудь придумает и проведет через голосование СВОЙ Проект Резолюции Общественных слушаний.Андрей Петрович, успокойтесь – мы подготовили очень толерантный и максимально корректный Проект Резолюции. Только юридическая аргументация.А Вы, господин городской голова, полностью находитесь «В ПЛЕНУ» у своей свиты… Свита настоятельно рекомендует Вам продолжать КОНФРОНТАЦИЮ с Общественными организациями. Даже путем нарушения КОНСТИТУЦИОННЫХ прав жителей Никополя.Сегодня мы подготовили и направили Фисаку Обращение с требованием незамедлительно устранить нарушение Законов и Устава города и внести изменения в состав ОРГКОМИТЕТА, включив в него всех заявленных представителей от общественности.Надежды на благоразумие городского головы мало…Но мы должны УКАЗАТЬ ему на нарушения прав жителей города.«Реестр нарушений» главного должностного лица пополняется с каждым днем. Если А.П.Фисак не перестанет на каждом шагу нарушать законодательство Украины, будем готовить обращения в высшие органы государственной власти…P.S.: Заседание Организационного комитета по подготовке Общественных слушаний состоится 11 апреля в 9-30 в малом зале горисполкома.