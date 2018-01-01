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Согласована дата проведения общественный слушаний по вопросу привлечения к ответственности А.П.Фисак

Согласована дата проведения общественный слушаний по вопросу привлечения к ответственности А.П.Фисак

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