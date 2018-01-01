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Военком вручил благодарность депутату Максиму Юхно от 72 ОМБР (видео)


Военком вручил благодарность  депутату Максиму Юхно от 72 ОМБР  

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