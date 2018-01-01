- Почему казнокрады так боятся Общественности?
- Немного о предстоящей сессии
- Немного о выборах. Кто все же смешнее?
- Ну и обо всем что происходило за уходящую неделю
Прямая трансляция на странице газета ГОРОД Никополь в ФБ
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Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", 6 апреля, в 19:00
Поговорим на темы: - Почему казнокрады так боятся Общественности? - Немного о предстоящей сессии - Немного о выборах. Кто все же смешнее? - Ну и обо всем что происходило за уходящую неделю Прямая трансляция на странице газета ГОРОД Никополь в ФБОпубліковано Виктором Артеменком Субота, 6 квітня 2019 р.
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