Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", 6 апреля, в 19:00 Поговорим на темы: - Почему казнокрады так боятся Общественности? - Немного о предстоящей сессии - Немного о выборах. Кто все же смешнее? - Ну и обо всем что происходило за уходящую неделю Прямая трансляция на странице газета ГОРОД Никополь в ФБ Опубліковано Виктором Артеменком Субота, 6 квітня 2019 р.

Поговорим на темы:- Почему казнокрады так боятся Общественности?- Немного о предстоящей сессии- Немного о выборах. Кто все же смешнее?- Ну и обо всем что происходило за уходящую неделюПрямая трансляция на странице газета ГОРОД Никополь в ФБКому удобней на ютуб: