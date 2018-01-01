А ГДЕ ЖЕ ВОЗ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТАМ И НЫНЕ?

Борис Кривчик

Если перебирать все обещания кандидатов на высший пост, можно и с катушек поехать, изумляясь, как прекрасен этот мир! А присмотреться, так массу кандитатов, как специально, загнали в одну конюшню, чтобы они забрасывали друг друга гнилыми помидорами и яблоками, хотя их легко можно было сразу разбить на 2-3 группы единомышленников.Скажем, если упрощенно—на сторонников П.Порошенко, которому война как-то до одного места, поскольку она не мешает ему получать прибыль со своих ни с шоколадной фабрики, ни с макаронной фабрики, ни с земельных массивов, расположенных на территории России, ни на торговле с врагами оружием и энергорессурсами. И на тех, кто считает, что это совершенно не наш путь в желанный европейский рай. А «нашим и вашим» среди политиканов всегда хватало.Казалось бы, наметилась вполне логическая цепочка—идти на выборы командой, а не вразнобой, чтобы вывести из второго тура порядочно приевшегося президента, а оставшиеся двое уж договорились бы, как сочетать трезвый ум и порядочность с управленческим опытом. Но только Андрий Садовый внял голосу разума (честь ему и хвала), тупое же большинство посчитали, что «сами с усами». А А.Гриценко внес свою лепту в раскол, ему бы отдать свои голоса Юле (при условии, что все пункты его программы будут включены в объединенную), и мы избежали бы мно-о-огих проблем в дальнейшем. Так нет же, он ляпнул публично, что, мол, не видит В.Зеленского в кресле президента. Интересно, Януковича и ему подобных, на которых клейма негде ставить, он видит, и себя, любимого, не забыл, само собой, а вот талантливого актера и режисера он не видит.Мне довелось по жизни не один год руководить СТЭМом (студенческим театром эстрадных миниатюр), из которого, кстати, и В.Зеленский вышел, был нещадно гоним партийными органами и КГБ, а однажды самому великому А.Райкину пришлось разборонять нас с А.Масляковым, когда мы сцепились за приоритеты. Я это говорю не похвальбы для, а чтобы авторитетно заявить, что и в наше время, бывало, в полковники из дураков набирали, но в режисеры—ни-ког-да! Потому заявление А.Гриценко выглядит как дискуссия в ВР между генералами и интеллектуалам (это когда у вояк кончаются аргументы, они двигают последний козырь: «Да? А если вы такие умные, так чаво ж вы тогда строем не ходите?!»).Вот так нас одним махом вернули к прежней системе выборов, когда вся махина админрессурса заскрежетала сразу после выборов, как показательный пример, это когда надзиратель СИЗО заходит в камеру и просто предупреждает, что если бюллетни покажут, что 100% камеры проголосовали, скажем, за Порошенка, все получают по стакану водки и по пачке сигарет, а если процент меньше, то всем--по карцеру на сутки, а «крысу» пусть сами ищут. Тут расчет на человеческий фактор—мол, сидеть еще долго, так чего бы не попользоваться лучиком света? И так в каждой тюрме и зоне, в каждой больничке, каждой ментовской и воинской части, каждом институте и чиновничьем заведении. Такой вот избирательский электорат у нынешнего президента.Админрессурс обозначил себя на другой же день после выборов—все освободившиеся собаки СМИ тут же откровенно кинулись рвать юбку Юли и штаны Зеленского. Даже самые «независимые» в мире каналы 112 и «ньюзуан» так замахали хвостами перед Порошенко, шо аж пыль столбом! Понять их можно—а вдруг он под конец разогнать их захочет? Рать подняли мощную и элитную (учитывая миллиардный фонд за спиной Порошенко), даже Фарион подняли из небытия, все думали, что она лечится в спецзаведении, а она вдруг (?) в нужный момент явилась и с прямотою римлянина заявила, что Зеленского надо немедленно заковать в оковы, дать ему батагов и… упечь в узилище навечно как изменника Родины и врага народа. Еще бы, тот позволил себе где-то поблагодарить своих избирателей (о ужас!) на русском языке.Сейчас некоторые СМИ подозрительно засуетились, провоцируя Зеленского на дебаты, открыто предрекая ему поражение в словесной битве с говорливым Порошенко. Казалось бы, нелогично, ведь Петру Алексеевичу придется отвечать на очень неудобных для себя вопросы: скажем, Петр1-й взял штурмом Азов (это рядом), а сколько крепостей и городов отбил у захватчиков главнокомандующий президент Петр2-й? Или сколько крейсеров «Варяг» кинули в бой, защищая своих братьев-моряков от захвата русскими? Или откуда у населения появился долг в 69млрд. по тарифам коммунальщиков? Или почему по Украине крутятся где-то с 600 газовых скважин, способных обеспечить всю Украину, но только 2 (!?) из них принадлежат госудорству? Во сколько раз (по программе борьбы с бедностью) пенсии превышают прожиточный минимум, или хотя бы рождаемость над смертностью? И подобных вопросов масса, и все из обещаний П.Порошенко. Говорят, политической воли ему не хватило. Это еще что за зверь «политическая воля»? Похоже, никакой волей там и не пахнет, раз ее хватает только на то, чтобы кормить вражеских солдат своим шоколадом.Так что выходит, что эти дебаты особо никому и не нужны и можно предположить, что дебаты отменят, а всех собак за это постараются повесить на В.Зеленского, у власти мастеров на это хватает. Но точку поставят только избиратели, и не забыть бы им при этом извечные истины типа «Единожды солгавший веры не имет», а олигарх никогда не протянет руку бедняку. Забудем—рискуем опять получить президента, живущего по принципу «Бороться и искать, найти и перепрятать!».