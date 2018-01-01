Сколько еще барыги будут грабить бюджет НАШЕГО города? До 20 года, думаю, не дотянем (видео)

Обратите внимание как вновь пытаются впихнуть невпихуемое. См. с 38й минуты:- Какая необходимость, срочность? В чем спешка? - Нет ответа. Есть еще вопросы?Кто не в теме поясню: - на крайней сессии хотели пропихнуть вопрос о приобретении в городскую собственность, якобы для музыкальной школы, здания юр.академии по пр. Трубников. Тогда вопрос даже не внесли в повестку дня. Из выступления секретаря городского совета Александра Саюк мы узнали что не пройдены необходимые процедуры даже что б рассматривать этот вопрос.Нет анализа состояния здания, нет обсуждения с общественностью (за чьи деньги и хотят приобрести), нет обоснований необходимости приобретения и мн.др. Но есть уверенность в том, что сделка проводится только с целью получения отката, а не во благо Никопольчан.Для Музыкальной Школы можно подобрать любое из пустующих зданий (или части) итак находящихся на балансе громады, к примеру пустующее крыло школы №3. А так же вводит в сомнение целесообразность данной сделки факт бесхозяйственного отношения к уже приобретенным объектам, к примеру: - стадион.Человек, временно избранный управлять финансами нашего города, который не связывает с ним свою жизнь, а именно Андрей Фисак, чувствуя безнаказанность и отсутствие в городе полиции и прокуратуры, в очередной раз хочет пополнить свой личный бюджет за счет наивных и молчаливых Никопольчан. И не плохо пополнить. Якобы уже найдена и сумма в 4 миллиона гривен. Откат, думаю, не менее четверти. Это мое твердое, и небезосновательное мнение.Вот почему в спешке хотят впихнуть невпихуемое, и обратите внимание что все избранники, кроме Александра Саюк, молчат. Даже, проявляющий активность на протяжении всего заседания, боевой офицер партии регионов Александр Рыбаков. Тоже молчит. Не на что не наталкивает? Сколько еще барыги будут грабить бюджет НАШЕГО города? До 20 года, думаю, не дотянемПродолжение будет: В понедельник сессия