Не знаю плакать или смеяться? НафтоГаз снизил цену для населения, аж на 17 копеек

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НАК "Нафтогаз Украины" еще с 1 апреля 2019 года снизил цену на газ для населения с 8,55 грн за кубометр до 8,38 грн за куб., то есть на 17 копеек за кубометр.Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза"."Мы уже выполнили сегодняшнее поручение премьер-министра и с 1 апреля продаем газ населению по цене ниже 8,55 грн", - говорится в сообщении.Отмечается, что население, которое покупает газ напрямую у "Нафтогаза", с начала апреля покупает газ на 17 копеек дешевле.В частности, НАК еще 19 марта опубликовал ценовые предложения на газ с 1 апреля 2019 года для потребителей."В марте компании Нафтогаза воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей группы", - отметили тогда в НАК."Учитывая это, "Нафтогаз Украины" снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%. Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей "Нафтогаза" составит 8,38 грн за куб. м вместо 8, 55 грн за куб. м", - говорится в пояснении.В то же время, промышленные потребители "Нафтогаза" будут покупать газ на условиях предоплаты, по цене 5990 грн/тыс.куб.м.В компании утверждают, что им удалось снизить цену на газ за счет снижения собственной маржи."Повлиять на маржу других компаний-поставщиков мы не можем, это частные компании", - пояснили в НАК.Кроме того, в "Нафтогазе" утверждают, что обязаны продавать газ компаниям-поставщикам по цене, установленной в постановлении №867, поэтому призывают Кабмин отменить "существующий режим ПСО и убрать посредников в виде частных сбытовых компаний из отношений между группой Нафтогаз и бытовыми потребителями".В то же время, в "Нафтогазе" заявляют, что не принимали участия в разработке документа, на который ссылается правительство, и им еще неизвестно, о чем в нем говорится.