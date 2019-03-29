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Все ПорохоБоты и ФисакоБоты в БАН

У нас свобода слова и демократия, но ни что не может заставить меня быть толерантным к барыгам и казнокрадам - потому все ПорохоБоты и ФисакоБоты в БАН, без предупреждения.  

Высказывать свое мнение, как и прежде, ни кто ни кому не запретит, но если "ник" без роду, племени и соответственно совести, не имея "ни флага ни родины" отрабатывает свою "копеечку" на НАШЕМ ресурсе - извините - Интернет большой. 

Читателям советую не вступать с "Тролями" в дискуссию, а отправлять мне сообщение. Спасибо за понимание.  

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