Где найти ДОМКРАТ для ФИСАКА?

Никопольчане, за прошедшие ДВА года мы провели несколько ДЕСЯТКОВ журналистских расследований по фактам нарушения городскими чиновниками законодательства о публичных закупках. Были выводы и от государственных контролирующих органов, и возбужденные уголовные дела… Только вот реакции от городского головы Андрея Петровича Фисака добиться ну никак не удавалось. Все его «НАЗНАЧЕНЦЫ» остались на своих должностях, никого не уволили (только что разве «пальчиком грозили»).Вот и последний эпизод – яркое подтверждение тому, что ФИСАК банально «крышует» своих подчиненных, которые весьма вольно распоряжаются бюджетными миллионами…ВОСЬМОГО декабря 2018 года мы опубликовали материал под названием «Парикмахер из Марганца строит в Никополе тротуары». Наглядно показали, КАК начальник УЖКХ Всеволод Зинченко злоупотребил своим служебным положением и без использования системы «ПРОЗОРРО» заключил ПЯТЬ договоров с никому не известной фирмой «БРУКСТОН» на общую сумму ТРИ миллиона гривен.Потом Зинченко подписал ФИКТИВНЫЙ Акт о выполненных работах и 27 декабря перечислил «БРУКСТОНУ» 1 млн.200 тысяч гривен за ещё непостроенный тротуар по улице Светлой.Потом мы неоднократно фотографировали этот объект и обращали внимание Фисака на ЯВНЫЕ нарушения со стороны руководства УЖКХ. Реакции – НОЛЬ.Тогда 12 февраля 2019 года я направил Андрею Петровичу ОФИЦИАЛЬНЫЙ запрос – как он реагирует на нашу критику?И вот только 28 марта городской голова ОТВЕТИЛ – проведена служебная проверка и за МЕЛКОЕ нарушение Зинченко лишен аж ДЕСЯТИ процентов премии!!!Поздравляю А.П.Фисака - у него появился хоть какой-то условный рефлекс. Жаль, что запоздалый и не совсем адекватный.Приведу свои аргументы:1. При использовании системы «ПРОЗОРРО» среднестатистическая экономия составляет около 15 процентов. Поэтому, действия Зинченко виртуально причинили ущерб ГРОМАДЕ на сумму около 450 тысяч гривен (15 процентов от 3 миллионов гривен, «освоенных» «БРУКСТОНОМ»). За этот ущерб городскому бюджету (с учетом многочисленных предыдущих нарушений), начальника УЖКХ давно пора отправить в отставку.2. При проведении служебной проверки ПРОИГНОРИРОВАНЫ важнейшее обстоятельство, а именно: по действующему порядку, РАЗРЕШЕНИЕ на проведение закупки без ИСПОЛЬЗОВАНИЯ системы «ПРОЗОРРО» могли дать только два человека: А.П.Фисак или С.В.Тыхенко. Служебная проверка не дает ответа на этот вопрос – кто из них «в теме»? Или начальник УЖКХ самостоятельно распорядился ТРЕМЯ миллионами?3. Начальник Управления контроля Е.ТУТУРОВ и городской голова А.П.ФИСАК как будто бы и не заметили, что по состоянию на 1 января 2019 года тротуар по улице Светлой не был построен. Причем, начальник Управления контроля в докладной записке утверждает, что работы были выполнены в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ в соответствии с АКТОМ от 27 января (?) 2018 года (месяц указан ошибочно – Акт подписан 27 декабря). Стыдно, Евгений – Вы наверняка знаете, что 1 января 2019 года тротуара по улице СВЕТЛОЙ – не существовало! Зинченко подписал ФИКТИВНЫЙ Акт о выполненных работах. Но это обстоятельство осталось вне зоны внимания, и Всеволод Зинченко за это СЕРЬЕЗНОЕ нарушение так и не был наказан4. А где меры воздействия к профильному заместителю городского головы СЕРГЕЮ ТЫХЕНКО? Именно он получает немалую зарплату за ЛИЧНЫЙ контроль за работой УЖКХ.Хочется приставить к Андрею Петровичу мощный ДОМКРАТ, чтобы подвинуть его в сторону ДОБРОСОВЕСТНОГО исполнению своих обязанностей перед ГРОМАДОЙ.Или, может быть, этот ДОМКРАТ надо приставить к тому креслу, которое уже скоро как ПЯТЬ лет занимает А.П.Фисак….P.S.: По нашему НАСТОЯТЕЛЬНОМУ требованию городской голова назначил ещё несколько служебных проверок по некоторым объектам. О результатах сообщим дополнительно.