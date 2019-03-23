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Моему сыну 1,3 годика. Помогите спасти ребенка

Добрый день, меня зовут Яна Калашник . Я мама Ромы Калашник. Моему сыну 1,3 годика. У Ромы гистиоцитоз из клеток Лангерганса. Это очень редкое заболевание. Мнения врачей расходятся, но многие считают, что это разновидность онкологии. Требуется дорогое лечение.

Сейчас мы находимся в отделении гематологии в Днепре.  Гистиоцитоз лечится посредством химиотерапии. Рома уже очень много перенёс: боль, наркоз, бессонные ночи, химию, кризис в лечении.
Но он продолжает бороться. Он очень сильный и смелый мальчик не смотря на свой маленький возраст. Роман нуждается в дальнейшем дорогостоящем лечении заграницей. Так как болезнь малоизучена и коварна, требуется вмешательство более опытных специалистов. Нам согласились помочь в одной из клиник Испании.

Очень остро стоит финансовый вопрос, счёт на лечение 118 000 €. Для нас это колоссальная сумма. Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь нам собрать эти деньги на спасение сына. Любая финансовая помощь для нас важна.

Так же буду очень благодарна если поддержите нашу страницу в соц сети Инстаграм  @kalashnykroman2017 и Фейсбук Роман Калашник Помощь Лечение. Там вся подробная информация, отчеты о поступлениях, собранных средствах, выписки и заключения врачей.

Реквизиты для помощи 
Карта ПриватБанк 4731219116066089
Калашник Яна (мама Романа)
Приват евро € 5168742232464564
KALASHNIK JANA
Приват доллары $ 5168742232469258
KALASHNIK JANA
Из России ₽ можно воспользоваться сайтом PaySend 4731219116066089
KALASHNIK JANA
СберБанк 5336 6900 5914 7837 Коротчук Николай Николаевич ( мой дядя) 
Киви кошелёк qiwi.com/p/380660300872
Western Union переводы в любой валюте из любой точки мира

Мы благодарны каждому доброму сердечку ❤️которое поможет нам побороть этот недуг 

Яна Калашник

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