Олександр Саюк: Давайте проживемо ці П*ЯТЬ днів так, щоб саме ГОЛОВНЕ ми не розгубили у темних закутках цієї «життєвої п’єси»…

За два дні -ДЕНЬ тиші..
за три дні -ДЕНЬ вибору..
за чотири – ДЕНЬ гумору..
.....наше з Вами життя складна та гостросюжетна п’єса з непередбаченим фіналом, що торкає нерви до самої найвищої напруги кожного « глядача» )) ..
АЛЕ…
Мої земляки – це люди , які живуть на землі скіфів,козаків, купців - меценатів, героїв Великої Вітчизняної війни, найдосвідчених в світі металургів , спортсменів – чемпіонів, відчайдушних патріотів - воїнів АТО, і , взагалі, людей з гордовитим поглядом на самі що не є , в природі, складності та перепони, і, ГОЛОВНЕ : нікопольці , попри різні свої особливості та погляди, люблять свій край, своє місто!!!
Хочу звернутися до Вас з проханням: давайте проживемо ці П*ЯТЬ днів так, щоб саме ГОЛОВНЕ ми не розгубили у темних закутках цієї «життєвої п’єси»…
Зараз дуже важливо:
Не фантазуючи сваритися з друзями ( попри різні вподобання щодо кандидатів), тиснучи не ображати рідних ( в пекучих кухонних передвиборчих дебатах), і , взявши міцно в руки свої емоції, поважати кардинально протилежний погляд сусіда або простого перехожого...
Бо ці П*ЯТЬ днів минуть , а нам жити знову пліч о пліч ….і при будь-якому результату підрахунків .....НАМ відступати не має куди за нами славетне, рідне місто Нікополь і наші сім*ї , діти .. . Саме для цього ми живемо…а не для тих П*ЯТИ днів колотнечі...… і давайте про Це поміркуємо саме СЬОГОДНІ…