С КАКОГО КОНЦА РЕДЬКУ ЕДЯТ

Показательно, что перед выборами усилиями власти память у соискателей и избирателей куда-то девается, и начинается старая песня. Причем, разнообразием методик народ не балуют, судорожно налаживая вертикаль власти, необходимую для победы что в Киеве, что в Никополе—под копирку. Вот сейчас все, как по команде, толпами рванули во власть, казалось бы, им там чего, медом намазано? А чего бы и нет? Ведь однажды чиновники—опора вертикали, встрепенулись и, чтобы не беспокоить народ по мелочам, решили зарплаты и премии назначать себе сами. Да такие, что Рокфеллеры давятся слюной от зависти. За образец взяли решение федерации шахмат ввести новую фигуру на доске—депутат называется, которая ходит, куда хочет и берет все, куда дотянется.
По идее, человек глупеет быстрее, чем умнеет. Но только не в Украине. Понадобилось 5лет, чтобы власть научилась делать бессмысленные глупости, но, видимо, не доучилась, раз опять лезут в выборы, надеясь отшлифовать свою дурость. Как пример, Конституционный суд, как-то проникшись к горькой судьбинушке Насирова (и ему подобных), пролил горючие, лютые слезы на миллиардеров, и насторого запретил кому-либо интересоваться источником их доходов, пусть даже за ними---горы трупов. И тепер, если в любой стране каждый может спросить олигарха типа «А на каких это рудниках ты непосильным трудом намыл свои золотые миллиарды?!», то в Украине—не моги! Логики ни малейшей, можно лишь предположить, что нынче таких судей набирают из отборных проституток с окружных дорог.
Чудеса всегда рядом, стоит только присмотреться. Вот представьте картину маслом—на избирательное поле вылетает тройка гнедых П.Порошенко, и на каждой конячке по плакату «Армия», «Вера», «Мова». Казалось бы, задача проще некуда—привлечь под свои знамена на выборах бойцов, верян и патриотов. Не, лозунги хороши, но какое отношение они имеют к П.Порошенко?! Бойцы помнят время, когда команда главнокомандующего загоняла их из «котла» в «котел», пока его свита чистила армейские склады. Думаете, забудут? И его заявление, что еще чуть-чуть, и Запад завалит нас современным (летальным) оружиием—очередной блеф, там если и были дураки, так уже все поженились, они не без оснований подозревают, что эта команда (по привычке) тут же перепродаст оружие тем же русским, и будет оно стрелять по их танкам где-то на китайско-финской границе. И с верой промашка.
На Западе поговаривают, что если бы не навязчивое предвыборное вмешательство государства в дела церкви, Украина получила бы независимый патриархат, а так нам дали еще одного митрополита на Украину, отодвинув на обочину истинного борца за украинскую церковь патриарха Филарета. Чем выхваляться, предложить бы П.Порошенко и его однопартийцу А.Фисаку проинформировать через СМИ—сколько земли, принадлежащих их громадам, отдано под московские церкви и сколько—под киевские? И кто охраняет Киевопечерскую лавру? Так ведь не ответят же, да и независимых СМИ нет, продали их хозяева задрипаные. И у закона «Про мовы» своя история.
Однажды, перегревшись на солнце на Мальдивах и Бали, нардепы решили хоть чем полезным заняться и приняли мовный закон. Результат был ожидаемый—мы поссорились с румынами и мадьярами. Мне довелось жить и работать в Закарпатье (там только в Ужгороде 30% населения—мадьяры), и у нас ни разу не было проблем с общением, а сейчас—еще какая! П.Порошенку с нардепами невдомек, что если мы срочно не помиримся, то о вхождении в ЕС можно забыть (на радость Путину), и нам это припомнят. Нардепам бы заняться, скажем, проблемой трудноизлечимых детей и инвалидами АТО, но ученые убедили их, что именно в разгар войны принятие закона о мовах броню наших танков упрочнит, а вражеских—ослабит. Но патриотизм—это вам не на луну гавкать, тут дела реальные нужны. Скажем, несколько лет назад иранцы захватили в заложники 5-ых американских моряков. Через день в Персидский залив вошел весь 6-й флот США, навел пушки и ракеты на Тегеран и под их прикрытием вырвал своих моряков. Теперь понятно, почему рядовые американцы с восходом солнца в своих дворах торжественно поднимают флаг своей Родины? Интересно, сколько лет нужно П.Порошенко для освобождения десятков и сотен наших пленных?
Да-а, скудноватый набор лозунгов у П.Порошенко, а все потому, что предъявить-то и нечего, ведь ни одна реформа не материализована, пустозвонство сплошное. Где, скажем, обещанные снятие иммунитета с недотурканых депутатов, судей и самого президента (как в нормальных странах)? И начинать надо было именно с судейской реформы, ведь это—табуретка под ногами коррупционеров абсолютно во всех сферах жизни. Так надо ж выбивать ее—сперва разогнать всех судей ко всем чертям, избрать по конкурсу новых (вон сколько юристов тыняется по частным конторкам вместо дела), дать им с присяжными сжатые сроки для посадки «с конфискацией» коррупционеров (своих прежде всего), да не в VIP-камеры с бассейнами и барами, а к обычным зекам, зарабатывающим себе на пропитание «на стройках коммунизма». Так и рабочих мест прибавится, и казна пополнится.
И ни слова о главной проблеме любой войны—о мире. Мечутся сейчас в поисках переговоров, но с кем? С американцами, немцами и русскими?! А почему бы еще 5лет назад не говорить с донбасскими украинцами? Мол, хотите самостийности? Не вопрос, собирайте казацкий круг, честно выбирайте себе, кого хотите (вам с ними мучиться), говорите между собой хоть на турецком, но с единственным условием—в пределах государства Украины. И чем сейчас заманить их в Украину? У них стреляют—и Никополь в развалинах домов и дорог, у них убивают, и у нас мажоры машинами и урки ножами уменьшают население, а СМИ сухо сообщают, сколько у нас за день ранено и убито бойцов на фронте, у них шахты топят, так и в Никополе повырезали градообразующие предприятия и с тысячами рабочих мест спустили в унитаз, Никополь уже перегоняет Карпаты по вырубке лесов, а нищета— она и в Африке нищета, когда в городе нет уже ни своего хлеба, ни молока и масла, ни мяса и сала, ни воды и пива, даже своей аптечки и кинотеатрика со своим рыночком нет в столице казацкого края.
Зато есть «мудрая» мысль головы, что всю эту кучу Никополь производить может и сам, но проще нажиться самому и дать наживаться их производителям из дальних мест. Ну не верится, чтобы А.Фисак делал это бесплатно, как и в то, что бордюры и плитка (при наличии мощного городского ЖБК) закуплены им не у родственников (как говорят), причем в таком количестве, что их кладут уже в местах, где и люди-то не ходят. Но вопрос остается—а на кой ляд тогда нам на посту мэра держать голытьбу, у которого в городском хозяйстве ничего-то и нет под рукой?
А потерянное время работает против нас, и теперь уже не одно поколение путинских фашистов на Донбассе придется перевоспитывать, что украинцы—не воюющая сторона, а единокровные. Кстати, о федерализации, которую блудливо пытаются обозвать «децентрализацией». К чему бы эта суета вокруг дивана? Вот есть же такие страны как Швейцария, Германия, США, которые федерального типа, т.е. каждый штат или земля платят в общак государства на общие задачи (армия, медицина, наука и т.п.), а остальное тратят на себя по своим законам, и ничего, живут, по слухам, не намного хуже, чем в Никополе. А для того, чтобы люди с востока бежали не в Польшу, а в Никополь, достаточно пара пустяков. Для начала--сделать жизнь в Никополе в 3 раза богаче, чем в Донбассе, для чего в ВР принять норму—городской голова получает зарплату, среднюю по городу, а президент—среднюю по стране. Так сказать, в одной упряжке, раз закон—один для всех.
На этом фоне наиболее привлекательным смотрится В.Зеленский, хотя, честно говоря, я его больше вижу на большой сцене, как В.Кличко—на большом ринге, но уважаю за то, что деньги не украл, а заработал своим талантом и говорит то, что думает. Да и программа его давно изложена, только художественно, остается надеяться, что если кто талантлив, то во всем.
А всех бывших—прежде, чем строить новое, хату тщательно подметают, учтите. Как говорили древние укры—«Слазь с коня, не мучь скотину!», а еще более древний грек Дедал предупреждал сына Икара—«Рожденный ползать—кыш со взлетной полосы!».
Борис Кривчик