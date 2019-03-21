ВСЕ НОВОСТИ:

Заседание комиссии по вопросу наблюдательных советов в коммунальных предприятиях (видео)


Заседание комиссии по вопросу наблюдательных советов в коммунальных предприятиях 



Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

Внесена инициатива с целью проведения Общественных слушаний о наказании Никопольского городского головы

УПРАВДЕЛАМИ исполкома Сергей Донец: ДЕЛАЙТЕ то, не скажу ЧТО!

А.П.Фисак боится потерять ПОЛНЫЙ контроль над материальными ресурсами Коммунальных предприятий города

Власть "включила" АДМИНРЕСУРС

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.