Внесена инициатива с целью проведения Общественных слушаний о наказании Никопольского городского головы

Никопольчане, 18 марта состоялось заседание избранного состава консультативно-совещательного органа -- Общественного совета при Никопольском городском совете.В связи с тем, что городской голова ОТКАЗАЛ в предоставлении помещения, избранные члены Общественного совета провели заседание в кафе «Три наката» (спасибо владельцу заведения Владимиру Лахину).На повестке дня было несколько вопросов.1. Избранный председатель Общественного совета Виталий Журавлев внес предложение направить на имя Городского головы Обращения о проведении Общественных слушаний по следующим вопросам:- О привлечении к ответственности Никопольского городского головы А.П. Фисака (за невыполнение своих полномочий, которые привели к вступлению в силу НЕЗАКОННОГО Решения сессии городского совета от 2 июня 2018 года).- Обсуждение проекта Решения Никопольского городского совета «Про затвердження складу Громадської ради, обраної на Установчих зборах 17.04.2018 р.»Указанные Обращения в ближайшие дни будут направлены на имя городского головы от нескольких Общественных организаций Никополя.Просим подключиться к этому процессу и руководителей других организаций (ФОРМА Обращения прилагается).2. Следующий вопрос ПОВЕСТКИ дня - о формировании Наблюдательных советов Коммунальных предприятий города. В настоящее время идет сбор документов от КАНДИДАТОВ для подачи в Конкурсную комиссию, которая должна отобрать независимых членов Наблюдательных советов. Мы обсудили ход этого процесса.3. Намечены конкретные практические мероприятия на ближайший период (прежде всего, по контролю за расходованием БЮДЖЕТНЫХ средств).В целом заседание прошло конструктивно, все решения по повестке дня принимались практически ЕДИНОГЛАСНО.Ждём от городского головы и от депутатов УТВЕРЖДЕНИЯ состава Общественного совета, что позволит этому органу общественного контроля полноценно и эффективно исполнять свои функции.