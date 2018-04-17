Внесена инициатива с целью проведения Общественных слушаний о наказании Никопольского городского головы

Никопольчане, 18 марта состоялось заседание избранного состава консультативно-совещательного органа -- Общественного совета при Никопольском городском совете.
В связи с тем, что городской голова ОТКАЗАЛ в предоставлении помещения, избранные члены Общественного совета провели заседание в кафе «Три наката» (спасибо владельцу заведения Владимиру Лахину).
На повестке дня было несколько вопросов.
1. Избранный председатель Общественного совета Виталий Журавлев внес предложение направить на имя Городского головы Обращения о проведении Общественных слушаний по следующим вопросам:
- О привлечении к ответственности Никопольского городского головы А.П. Фисака (за невыполнение своих полномочий, которые привели к вступлению в силу НЕЗАКОННОГО Решения сессии городского совета от 2 июня 2018 года).
- Обсуждение проекта Решения Никопольского городского совета «Про затвердження складу Громадської ради, обраної на Установчих зборах 17.04.2018 р.»
Указанные Обращения в ближайшие дни будут направлены на имя городского головы от нескольких Общественных организаций Никополя.
Просим подключиться к этому процессу и руководителей других организаций (ФОРМА Обращения прилагается).
2. Следующий вопрос ПОВЕСТКИ дня - о формировании Наблюдательных советов Коммунальных предприятий города. В настоящее время идет сбор документов от КАНДИДАТОВ для подачи в Конкурсную комиссию, которая должна отобрать независимых членов Наблюдательных советов. Мы обсудили ход этого процесса.
3. Намечены конкретные практические мероприятия на ближайший период (прежде всего, по контролю за расходованием БЮДЖЕТНЫХ средств).
В целом заседание прошло конструктивно, все решения по повестке дня принимались практически ЕДИНОГЛАСНО.
Ждём от городского головы и от депутатов УТВЕРЖДЕНИЯ состава Общественного совета, что позволит этому органу общественного контроля полноценно и эффективно исполнять свои функции.