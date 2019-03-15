Зграя собак тероризує Марганчан… (відео)

За законом “Про захист тварин від жорстокого поводження” люди не мають права особисто вирішувати долю цих тварин.
Якщо поліція кваліфікує жорстоке поводження з твариною за статтею Кримінального кодексу, винуватцю в залежності від наслідків (загибель тварини) загрожує обмеження позбавлення волі від шести місяців до 3 років. За вбивство тварини в присутності дитини – обмеження позбавлення волі строком 3-5 років.
Передбачено також покарання до 8 років позбавлення волі, якщо зловмисник зробив це з особливою жорстокістю (повторно, колективні знущання, стосовно двох і більше тварин)
Місцеві органі влади повинні забезпечити належні умови для життя безхатніх собак (надати притулок), або провести евтаназію за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров’я людей знаходиться в небезпеці.
У нашому місті на всі ці заходи кошти не виділяються лише на стерилізацію. Згідно запиту на сайті ДОСТУП ДО ПРАВДИ від 21 березня 2018 року, орієнтовна кількість безхатніх тварин складає 191 од. У 2017 р. стерилізовано 12 собак. А ось на 2018 рік було закладено 30 тис. грн. на подібну процедуру. Будівництво притулку не передбачено.
Мешканці у розпачі, вони не знають, що робити і до кого звертатись. Люди почали купувати електрошокери для свого захисту або використовувати інші підручні засоби (каміння тощо). До лікарні звертаються громадяни і за свій кошт (недешевий) вимушені лікуватися. І це в той час коли діє програма з децентралізації і можливо побудувати муніципальній притулок, що дало б і додаткові робочі місця і навчило дітей гуманному відношенню до тварин.
Джерело: МАРГАНЕЦКИЙ ОЧЕВИДЕЦ