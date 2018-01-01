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Четыре рекорда Украины установили наши покровчанки, автомоделистки!

В Покрове завершился Чемпионат Украины и Кубок Украины по автомодельному спорту среди школьников – кордовые модели.

Впервые мы принимали у себя соревнования такого уровня.

У покровчан первое командное место и рекорды Украины!

Поздравляю девчонок: Дарью Бухаленко, Светлану Прус, Алину Явтушенко, Диану Подольскую и их тренера - Владимира Томилова.

Это настоящая победа технарей, наших будущих изобретателей, дизайнеров, инженеров и технологов.

Все начинается с таких кружков, где дети раскрывают свой потенциал.

Меняя город, мы сохраняем лучшее и внедряем перспективные направления.

Чтобы с вот таких детей вырастали специалисты с новым взглядом, прогрессивными идеями – это наше будущее.


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