Четыре рекорда Украины установили наши покровчанки, автомоделистки!





В Покрове завершился Чемпионат Украины и Кубок Украины по автомодельному спорту среди школьников – кордовые модели.Впервые мы принимали у себя соревнования такого уровня.У покровчан первое командное место и рекорды Украины!Поздравляю девчонок: Дарью Бухаленко, Светлану Прус, Алину Явтушенко, Диану Подольскую и их тренера - Владимира Томилова.Это настоящая победа технарей, наших будущих изобретателей, дизайнеров, инженеров и технологов.Все начинается с таких кружков, где дети раскрывают свой потенциал.Меняя город, мы сохраняем лучшее и внедряем перспективные направления.Чтобы с вот таких детей вырастали специалисты с новым взглядом, прогрессивными идеями – это наше будущее.