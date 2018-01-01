Четыре рекорда Украины установили наши покровчанки, автомоделистки!

Впервые мы принимали у себя соревнования такого уровня.
У покровчан первое командное место и рекорды Украины!
Поздравляю девчонок: Дарью Бухаленко, Светлану Прус, Алину Явтушенко, Диану Подольскую и их тренера - Владимира Томилова.
Это настоящая победа технарей, наших будущих изобретателей, дизайнеров, инженеров и технологов.
Все начинается с таких кружков, где дети раскрывают свой потенциал.
Меняя город, мы сохраняем лучшее и внедряем перспективные направления.
Чтобы с вот таких детей вырастали специалисты с новым взглядом, прогрессивными идеями – это наше будущее.