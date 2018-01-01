Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", 16 марта, в 19:00 Поговорим на темы: - Нужна ли Никополю барыжья власть и почему Фисак боится Общественного совета? - Можно ли верить в правосудие? - Немного о выборах - Ну и обо всем что происходило за уходящую неделю Опубліковано Виктором Артеменком Субота, 16 березня 2019 р.

Поговорим на темы:- Нужна ли Никополю барыжья власть и почему Фисак боится Общественного совета?- Можно ли верить в правосудие?- Немного о выборах- Ну и обо всем что происходило за уходящую неделюПрямая трансляция на странице газета ГОРОД Никополь в ФБПерезалив на ютуб: