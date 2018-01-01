- Нужна ли Никополю барыжья власть и почему Фисак боится Общественного совета?
- Можно ли верить в правосудие?
- Немного о выборах
- Ну и обо всем что происходило за уходящую неделю
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Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", 16 марта, в 19:00
Поговорим на темы: - Нужна ли Никополю барыжья власть и почему Фисак боится Общественного совета? - Можно ли верить в правосудие? - Немного о выборах - Ну и обо всем что происходило за уходящую неделюОпубліковано Виктором Артеменком Субота, 16 березня 2019 р.
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