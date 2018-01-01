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ПРОТИВОСТОЯНИЕ: городской голова ПРОТИВ Общественного совета


Никопольчане, очередной печальный ФАКТ – главное должностное лицо города ПРЕПЯТСТВУЕТ работе Общественного совета.

Мы уже сообщали о том, что Апелляционный административный суд признал незаконным Решение Никопольского городского совета от 22 июня 2018 года.

Этим Решением А.П.Фисак и депутатское большинство «люстрировали» избранный состав Общественного совета при Никопольском городском совете. 
Правовая ситуация заключается в следующем: 35 человек Общественного совета избраны и ждут утверждения ПОЛНЫМ СПИСКОМ.

12 марта я направил Андрею Петровичу письмо с просьбой предоставить малый зал исполкома для проведения заседания Общественного совета. Мы просили всего ОДИН час – с 15-00 до 16-00 в пятницу, 15 марта.

Вечером 14 марта Фисак подписал ОТВЕТ, в котором ОТКАЗАЛ в предоставлении помещения.

Ни Решение суда, ни ОБЯЗАННОСТЬ местной власти сотрудничать с общественностью, ни собственная ПРЕДВЫБОРНАЯ программа – не смутили А.П.Фисака. 
Мелкая такая ПАКОСТЬ – помещение не предоставлено, потому как в здании исполкома Фисак считает себя ХОЗЯИНОМ.

Напоминаю Андрею Петровичу, что он сидит на стуле, который является СОБСТВЕННОСТЬЮ Громады. Все кабинеты в здании исполкома – тоже собственность Громады, и приватизации не подлежат.

А Общественный совет – это орган, который предусмотрен, в частности, УСТАВОМ территориальной Громады Никополя.

Андрей Петрович напакостил, в первую очередь, своей и без того подмоченной репутации…

P.S.: Общественный совет проведет свое заседание в понедельник, вне стен исполкома. Одним из вопросов повестки дня как раз и будет обсуждение поведения МЕЛКОГО ПАКОСТНИКА…

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