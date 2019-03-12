Руслан Кошулинський представив у Дніпрі свою президентську програму

11 березня, у Будинку профспілок у Дніпрі місцеві мешканці зустрілися з єдиним кандидатом від націоналістів на пост Президента Русланом Кошулинським. Про це з місця події повідомляє кореспондент Дніпрограда.Кошулинський представив свою президентську програму і поспілкувався з прихильниками з Дніпра.Кандидат у президенти розповів про свій життєвий шлях та майбутні дії, які мають призвести до стрімкого розвитку України."Я хочу щоб ви мене сприймали не як якогось кандидата, а як людину, що прийшла до вас найнятися на роботу", - звернувся Руслан Кошулинський до виборців.За його планом, Україні необхідно відійти від незрозумілого ставлення до агресора та впровадити повномасштабні санкції проти Росії.Також Кошулинський зауважив, що на місцях необхідно знижувати податки аби дати імпульс для розвитку бізнесу. Загалом, кандидат вважає, що частка середнього класу в державі має складати не менше 60%.Окрім цього, єдиний кандидат від націоналістів приділяє увагу і зміцненню ЗСУ."У свій час служив радянській армії наприкінці 1980-х. Я був артилеристом. Коли я прийшов на війну вже у 2015 році, то в моєму розпорядженні була та ж сама гармата, що і 30 років тому. Армії необхідна масштабна модернізація", - зауважив Кошулинський.Загалом на зустрічі з Русланом Кошулинським були присутні декілька сот людей, які спілкувалися з ним більше двох годин.