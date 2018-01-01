ВСЕ НОВОСТИ:

Всё ПРЕДСКАЗУЕМО! Сегодня перекладывали плитку на тротуаре по улице Светлой

Никопольчане, в январе проводились АВРАЛЬНЫЕ работы на ряде никопольских объектов, в том числе - по улице Светлая: "Капитальный ремонт тротуара".

Напомню, в конце декабря 2018 года по этому объекту был подписан ФИКТИВНЫЙ Акт о выполненных работах. Начальник УЖКХ Всеволод Зинченко достоверно знал, что тротуара НЕ БЫЛО, однако нужно было срочно перечислить фирме "БРУКСТОН" 1 МИЛЛИОН 200 ТЫСЯЧ гривен. 
Для того, чтобы избежать УГОЛОВНОЙ ответственности, чиновники дали команду укладывать плитку в мороз, в снег и в дождь...

Естественно, плитку "повело", местами она провалилась.

И вот сегодня начались работы по восстановлению тротуарного покрытия.

Наша группа сыграла РЕШАЮЩУЮ роль в восстановлении справедливости - именно по нашим материалам были выявлены злоупотребления со стороны чиновников УЖКХ. 
СПАСИБО всем, кто принял участие в обсуждении.

Один только городской голова НАБРАЛ В РОТ ВОДЫ. 
До сих пор он не назначил проведения СЛУЖЕБНОЙ проверки по факту подписания Всеволодом Зинченко ФИКТИВНОГО Акта о выполненных работах. 
Фисак в открытую "крышует" своего подчиненного....

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

Город НЕПУГАНЫХ чиновников. Часть № 3

ОТБОЙНЫМ молотком - по МЁРЗЛОЙ земле. Сверху - новая плитка....

Никополь - Город НЕПУГАНЫХ чиновников. Часть № 1 (фото, видео)

Виталий Журавлёв: Журналист Архипов, никопольский асфальт и борзые щенки

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.