Всё ПРЕДСКАЗУЕМО! Сегодня перекладывали плитку на тротуаре по улице Светлой

Никопольчане, в январе проводились АВРАЛЬНЫЕ работы на ряде никопольских объектов, в том числе - по улице Светлая: "Капитальный ремонт тротуара".Напомню, в конце декабря 2018 года по этому объекту был подписан ФИКТИВНЫЙ Акт о выполненных работах. Начальник УЖКХ Всеволод Зинченко достоверно знал, что тротуара НЕ БЫЛО, однако нужно было срочно перечислить фирме "БРУКСТОН" 1 МИЛЛИОН 200 ТЫСЯЧ гривен.Для того, чтобы избежать УГОЛОВНОЙ ответственности, чиновники дали команду укладывать плитку в мороз, в снег и в дождь...Естественно, плитку "повело", местами она провалилась.И вот сегодня начались работы по восстановлению тротуарного покрытия.Наша группа сыграла РЕШАЮЩУЮ роль в восстановлении справедливости - именно по нашим материалам были выявлены злоупотребления со стороны чиновников УЖКХ.СПАСИБО всем, кто принял участие в обсуждении.Один только городской голова НАБРАЛ В РОТ ВОДЫ.До сих пор он не назначил проведения СЛУЖЕБНОЙ проверки по факту подписания Всеволодом Зинченко ФИКТИВНОГО Акта о выполненных работах.Фисак в открытую "крышует" своего подчиненного....