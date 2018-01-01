ВСЕ НОВОСТИ:

Почему и за чьи деньги перекладывают плитку? (видео)


Почему и за чьи деньги перекладывают плитку?  

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", 17 ноября, в 19:00

Почему в Никополе так много полиции? (видео)

Деньги не пахнут? (фото, видео)

Разоружают батальон ОУН в Песках. Подарок Путину к празднику Пасхи? (видео)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.