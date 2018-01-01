За спричинення тілесних ушкоджень засуджено чоловіка до 5 років позбавлення волі

Прокурор

Нікопольської місцевої прокуратури

Вікторія Жур

Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 42-річного чоловіка за спричинення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).Встановлено, що у травні 2018 року приблизно о 19:20 годині чоловік разом зі своєю співмешканкою перебували за місцем мешкання в м. Нікополі, де у приміщенні кухні спільно вживали спиртні напої. Там же, між ними виник конфлікт, який перейшов у бійку, в ході якої чоловік наніс декілька ударів в область тулубу та грудної клітини жінці, чим спричинив останній, відповідно до висновку експерта, тяжкі тілесні ушкодження.Під час судового розгляду зловмисник свою вину визнав.Публічне обвинувачення підтримував прокурор Нікопольської місцевої прокуратури, який довів вину обвинуваченого у повному обсязі. Суд, врахувавши думку прокурора, призначив чоловікові покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.