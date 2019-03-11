Можно ли верить в правосудие или Сколько Никопольских коррупционеров пойдет по делу?

Сегодня состоялось второе заседание Томаковского суда на котором решался вопрос возвращать или арестовать документы изъятые в Никопольском УЖКХ, Райавтодоре, на фирмах по ул. Г.Чернобыля 102 и др. по фактам разворовывания бюджетных средств.Сегодня на суд сторона вышеуказанных организаций не явились. Судья долго зачитывал перечень документов и уже после обеда вынес решение оставить вышеуказанные в распоряжении прокуроров. Будем надеяться что вопрос посадки Никопольских коррупционеров, только вопрос времени.