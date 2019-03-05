Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", 9 марта, в 19:00 Поговорим на темы: - О позорном "отчете" городского головы - Можно ли верить в правосудие? - Немного о выборах - Ну и обо всем что происходило за уходящую неделю Источник: газета ГОРОД Никополь http://city-nikopol.com.ua/8487-subbotnij-prjamoj-jefir-subektivno-s-viktorom-artemenko-9-marta-v-1900.html Опубліковано Виктором Артеменком Субота, 9 березня 2019 р.

Поговорим на темы:- О позорном "отчете" городского головы- Можно ли верить в правосудие?- Немного о выборах- Ну и обо всем что происходило за уходящую неделюПрямая трансляция на странице газета ГОРОД Никополь в ФБкому удобней на ютуб: