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Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", 9 марта, в 19:00

Поговорим на темы:
- О позорном "отчете" городского головы
- Можно ли верить в правосудие?
- Немного о выборах
- Ну и обо всем что происходило за уходящую неделю

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Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", 9 марта, в 19:00

Поговорим на темы: - О позорном "отчете" городского головы - Можно ли верить в правосудие? - Немного о выборах - Ну и обо всем что происходило за уходящую неделю Источник: газета ГОРОД Никополь http://city-nikopol.com.ua/8487-subbotnij-prjamoj-jefir-subektivno-s-viktorom-artemenko-9-marta-v-1900.html

Опубліковано Виктором Артеменком Субота, 9 березня 2019 р.


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