ПЯТЬДЕСЯТ ДВЕ минуты ПРАВОСУДИЯ (видео)

Виталий Журавлёв

НІКОПОЛЬЦІ Громадська Спілка





Никопольчане, сегодня состоялось заседание Апелляционного административного суда, на котором рассматривался иск о признании НЕЗАКОННЫМ Решения сессии Никопольского городского совета от 22 июня 2018 года.Напомню, вышеуказанным Решением наши доблестные депутаты и их предводитель А.П.Фисак отказались утверждать избранный ПОЛНЫЙ состав Общественного совета при Никопольском городском совете. Из 35 человек были утверждены только 7, остальные – «люстрированы» по указанию городского головы.Конечно, мы не согласились с депутатским произволом. Наша позиция была основана на законодательстве Украины – состав Общественного совета ИЗБИРАЕТСЯ на Учредительном собрании, а городской совет только формально утверждает все 35 человек СПИСКОМ.Итак, сегодняшнее заседание началось в 14-00.Принципиальная и профессиональная позиция судейской КОЛЛЕГИИ сразу мне понравилась. Вопросы, которые они задавали юристу городского совета, свидетельствовали о тщательном изучении судьями материалов дела.Один из судей весьма убедительно разъяснил ответчику: членов Общественного совета избрали на УЧРЕДИТЕЛЬНОМ собрании. И функция депутатов состоит только в их формальном утверждении. Здесь не работает принцип «НРАВИТСЯ или НЕ НРАВИТСЯ».Председатель судебной коллегии тоже высказал свое мнение: Общественный совет - это орган общественного контроля и не могут депутаты влиять на его ПЕРСОНАЛЬНЫЙ состав. При этом он указал на НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ Ответчика – где ему выгодно, он применяет НОРМЫ законодательства, а где невыгодно – напрочь забывает о них.В 14-52 Коллегия судей огласила ВЕРДИКТ – Решение сессии городского совета от 22 июня 2018 года о ПЕРСОНАЛЬНОМ утверждении членов Общественного совета признать НЕЗАКОННЫМ и ОТМЕНИТЬ.Напомню, это ЛИЧНАЯ инициатива Андрея Петровича Фисака – "изучить" кандидатуры всех избранных членов Общественного совета, заслушать их на комиссиях и подвергнуть опросу – ЧЕМ они собираются заниматься в Общественном совете?Именно городской голова ПЕРВЫМ предложил ЛЮСТРИРОВАТЬ некоторых членов Общественного совета, которые ему не нравятся…ПЯТЬДЕСЯТ ДВЕ минуты понадобилось суду, чтобы признать действия Фисака и подконтрольных ему депутатов НЕЗАКОННЫМИ.ТРИ с половиной года власть препятствует созданию Общественного совета при Никопольском городском совете…Андрею Петровичу надо задуматься – ПРАВОСУДИЕ иногда бывает ОЧЕНЬ стремительным!