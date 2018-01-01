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ПЯТЬДЕСЯТ ДВЕ минуты ПРАВОСУДИЯ (видео)

Никопольчане, сегодня состоялось заседание Апелляционного административного суда, на котором рассматривался иск о признании НЕЗАКОННЫМ Решения сессии Никопольского городского совета от 22 июня 2018 года.

Напомню, вышеуказанным Решением наши доблестные депутаты и их предводитель А.П.Фисак отказались утверждать избранный ПОЛНЫЙ состав Общественного совета при Никопольском городском совете. Из 35 человек были утверждены только 7, остальные – «люстрированы» по указанию городского головы.

Конечно, мы не согласились с депутатским произволом. Наша позиция была основана на законодательстве Украины – состав Общественного совета ИЗБИРАЕТСЯ на Учредительном собрании, а городской совет только формально утверждает все 35 человек СПИСКОМ.

Итак, сегодняшнее заседание началось в 14-00.



Принципиальная и профессиональная позиция судейской КОЛЛЕГИИ сразу мне понравилась. Вопросы, которые они задавали юристу городского совета, свидетельствовали о тщательном изучении судьями материалов дела.

Один из судей весьма убедительно разъяснил ответчику: членов Общественного совета избрали на УЧРЕДИТЕЛЬНОМ собрании. И функция депутатов состоит только в их формальном утверждении. Здесь не работает принцип «НРАВИТСЯ или НЕ НРАВИТСЯ».

Председатель судебной коллегии тоже высказал свое мнение: Общественный совет - это орган общественного контроля и не могут депутаты влиять на его ПЕРСОНАЛЬНЫЙ состав. При этом он указал на НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ Ответчика – где ему выгодно, он применяет НОРМЫ законодательства, а где невыгодно – напрочь забывает о них.

В 14-52 Коллегия судей огласила ВЕРДИКТ – Решение сессии городского совета от 22 июня 2018 года о ПЕРСОНАЛЬНОМ утверждении членов Общественного совета признать НЕЗАКОННЫМ и ОТМЕНИТЬ.

Напомню, это ЛИЧНАЯ инициатива Андрея Петровича Фисака – "изучить" кандидатуры всех избранных членов Общественного совета, заслушать их на комиссиях и подвергнуть опросу – ЧЕМ они собираются заниматься в Общественном совете?

Именно городской голова ПЕРВЫМ предложил ЛЮСТРИРОВАТЬ некоторых членов Общественного совета, которые ему не нравятся…

ПЯТЬДЕСЯТ ДВЕ минуты понадобилось суду, чтобы признать действия Фисака и подконтрольных ему депутатов НЕЗАКОННЫМИ.

ТРИ с половиной года власть препятствует созданию Общественного совета при Никопольском городском совете…

Андрею Петровичу надо задуматься – ПРАВОСУДИЕ иногда бывает ОЧЕНЬ стремительным!

Виталий Журавлёв
НІКОПОЛЬЦІ Громадська Спілка

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