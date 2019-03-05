Чего не сделаешь перед отчетом городского головы. Думают поможет





После чего воришки в спешном порядке, дабы не отправится в места не столь отдаленные, начали спешно скрывать следы своих махинаций заставляя рабочих "пахать" и днем и ночью, и в дождь и в снег. Практически полностью пренебрегая техническими требованиями по проведению работ.



Вот сейчас по ул. Первомайская (около маг. "Струмок") производится укладка тротуарной плитки. Мало того что уже довольно темно и нет надлежащего освещения, так и работает вся техника да так что в ближних домах звенит посуда.



Чего не сделаешь перед отчетом городского головы. Думают поможет

Уважаемые Никопольчане, как мы помним, 30 декабря, перед Новым Годом, был заснят сюжет " Куда уходят бюджетные деньги? Полиция А-УУУ! ". Где на ряду с другими материалами о хищении бюджетных средств было показано что на ул. Первомайская близ маг. "Струмок" согласно акту выполненных работ есть тротуарная плитка и пандус за которые уже перечислены бюджетные деньги, а в реале их нет.После чего воришки в спешном порядке, дабы не отправится в места не столь отдаленные, начали спешно скрывать следы своих махинаций заставляя рабочих "пахать" и днем и ночью, и в дождь и в снег. Практически полностью пренебрегая техническими требованиями по проведению работ.Вот сейчас по ул. Первомайская (около маг. "Струмок") производится укладка тротуарной плитки. Мало того что уже довольно темно и нет надлежащего освещения, так и работает вся техника да так что в ближних домах звенит посуда.Чего не сделаешь перед отчетом городского головы. Думают поможет

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

facebook, telegram, twitter, Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

Лайк Твит Плюсую