ВСЕ НОВОСТИ:

Чего не сделаешь перед отчетом городского головы. Думают поможет

Уважаемые Никопольчане, как мы помним, 30 декабря, перед Новым Годом, был заснят сюжет "Куда уходят бюджетные деньги? Полиция А-УУУ! ". Где на ряду с другими материалами о хищении бюджетных средств было показано что на ул. Первомайская близ маг. "Струмок" согласно акту выполненных работ есть тротуарная плитка и пандус за которые уже перечислены бюджетные деньги,  а в реале их нет.

После чего воришки в спешном порядке, дабы не отправится в места не столь отдаленные, начали  спешно скрывать следы своих махинаций заставляя рабочих "пахать" и днем и ночью, и в дождь и в снег. Практически полностью пренебрегая техническими требованиями по проведению работ.

Вот сейчас по ул. Первомайская (около маг. "Струмок") производится укладка тротуарной плитки.  Мало того что уже довольно темно и нет надлежащего освещения, так и работает вся техника да так что в ближних домах звенит посуда.

Чего не сделаешь перед отчетом городского головы. Думают поможет 

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

ОТБОЙНЫМ молотком - по МЁРЗЛОЙ земле. Сверху - новая плитка....

Куда уходят бюджетные деньги? Полиция А-УУУ! (видео)

Фотосессия стоимостью в СОТНИ ТЫСЯЧ гривен

Первомайская 26: Куда уходят деньги? В обязанности нового коменданта ничего не входит, а репортеры - мудозвоны (видео)

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.