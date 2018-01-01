Підсумки державного нагляду у сфері санітарного законодавства

Заступник начальника управління –

начальник відділу державного нагляду

за дотриманням санітарного законодавства

Нікопольського міськрайонного управління

Головного управління Держпродспоживслужби

В Дніпропетровській області

Н.М.Школьна

Державний нагляд у сфері санітарного законодавства на території міст Нікополя, Покрова та Нікопольського району здійснюється відділом державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Нікопольського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.Під наглядом відділу знаходяться об’єкти централізованого водопостачання, лікувально-профілактичні заклади, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, вищі учбові заклади, спеціалізовані середні учбові заклади, професіонально-технічні училища, інтернатні заклади, промислові об’єкти та інші.У 2018 році здійснено 37 планових та позапланових перевірок з питань дотримання діючого санітарного законодавства. Взято участь у перевірках об’єктів за вимогами Нікопольської міжрайонної прокуратури, а також у спільних перевірках з органами місцевого самоврядування.За результатами заходів державного нагляду керівникам суб’єктів господарювання направлялись розпорядження щодо усунення порушень, направлялись листи до органів влади та місцевого самоврядування щодо прийняття відповідних заходів. За порушення, які не усуненні у зазначений термін розпорядження матеріали передані до суду по 2 суб’єктах господарювання, що надають послуги з питного водопостачання населенню (КП «Лиман» та КП «Дніпро» Черврногригорівської селищної ради Нікопольського району).У ході здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) було організовано проведення лабораторних та інструментальних досліджень об’єктів навколишнього середовища: готові кулінарні вироби, вода питна, метеофактори, освітленість, шум, повітря закритих приміщень, змиви, пісок тощо.Фахівці відділу активно залучались до перевірок готовності загальноосвітніх навчальних закладів до нового 2018-2019 навчального року. Так, у складі комісій працівниками відділу перевірено 54 загальноосвітні навчальні заклади м. Нікополя, м. Покров та Нікопольського району; інтернатні заклади, професійні ліцеї; заклади підготовки і перепідготовки робітничих кадрів.Питання, пов’язані із ходом підготовки закладів освіти до нового навчального року, неодноразово обговорювались на нарадах та семінарах за участю керівників та медичних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, суб’єктів господарювання, що здійснюють харчування учнів та працівників їдалень і роздавальних пунктів шкіл.Крім цього, розглянуто та відкориговано 98 перспективних двотижневих меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди для дошкільних навчальних закладів, погоджено схеми режиму занять та розкладів уроків, графіки і маршрути постачання харчових продуктів в загальноосвітніх школах.За результатами аналізу перспективних меню, виконання норм харчування направлялись приписи до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо організації безпечного та якісного харчування у навчальних закладах.Спеціалісти відділу в складі комісій брали участь у перевірці готовності закладів оздоровлення та відпочинку на підконтрольній території. Епідемічних ускладнень у закладах оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчого періоду не реєструвалось.Протягом звітного року фахівці відділу взяли участь в розслідуванні випадків епідемічних ускладнень з гострих кишкових інфекцій в КЗ «Кам’янський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Веселка» виконкому Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району» та серед працівників ТВЦ-2 ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (м.Нікополь), що харчувались в їдальні ТОВ «АЙ ДЖІ КЕЙТЕРИНГ». При розслідуванні випадків були виявлені чисельні порушення вимог санітарного законодавства, що могли сприяти виникненню та розповсюдженню ГКІ. Завдяки своєчасно вжитим заходам були усунені виявлені порушення, попереджене подальше розповсюдження інфекційних захворювань, локалізовані та ліквідовані епідемічні ускладнення.За ініціативою Держпродспоживслужби на засіданнях територіальних комісії з питань ТЕБ та НС у 2018 році розглянуті питання стану забезпечення населення якісною та безпечною для здоров`я людини питною водою з прийняттям відповідних заходів, підготовки місць масового відпочинку на водних об’єктах та дитячих оздоровчих закладів до прийняття відпочиваючих, обладнання системами доочистки питної води навчальних закладів, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення у літній період 2018 року, попередження захворювання на ботулізм та отруєнь дикорослими грибами серед населення.Уповноважені особи відділу здійснювали санітарно-епідеміологічний контроль вантажів, які переміщувались через кордон, в тому числі і з використанням електронних засобів передачі інформації за принципом «єдиного вікна». Протягом 2018 року проведений державний контроль 48 вантажів, у 3-х випадках було відмовлено в завершені здійснення санітарно-епідеміологічного контролю у зв’язку з відсутністю даних щодо безпеки вантажу для здоров’я населення.