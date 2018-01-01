Необходимые действия в случае обнаружения взрывоопасных и подозрительных предметов

Старший судебный

эксперт взрывотехник

Днепропетровского НИЭКЦ МВД Украины

А.Л. Недов





В городских газетах и на информационных сайтах города публикации статистики гибели людей (особенно детей), которые подорвались на снарядах и минах как времен второй мировой так и новых "закладок" привезенных с АТО - редкий факт. Но факт остается фактом. Количество погибших растет в прогрессии.Найти боеприпасы можно практически везде: на дачном участке, на пастбищах, в садах, на свежевспаханном поле, в оросительных каналах и судоходных реках и рядом с ними, возле дорог и даже на улицах города.Как правило, при обнаружении серийных мин, снарядов, гранат, взрослые люди немедленно вызывают специалистов, которые ограждают район и обезвреживают опасные находки в установленном порядке. Другое дело дети. Природное любопытство детей провоцирует их на страшные эксперименты. Они кидают боеприпасы в костер, испытают их на прочность ударами, пытаются разобрать, приносят домой, во двор, в школу. Гибнут взрослые, пытаясь сдать «металл» в пункт приема металлолома, а также при попытке разобрать устройство с целью получить взрывчатое вещество.К сожалению, очень многие люди поверхностно воспринимают проблему личной безопасности, вспоминая о ней только в случаях совершения преступлений в отношении них, их родственников или знакомых. Преступления, совершаемые с применением взрывных устройств, несут в себе значительную общественную опасность. И если боеприпасы и взрывные устройства серийного образца, возможно, распознать по внешнему виду и действовать согласно ситуации, то самодельные взрывчатки, что могут появиться на улицах города, определить сложнее всего.Почти каждый день мы слышим об осуществлении террористических актов, в которых гибнут люди. Преступники, как правило, помещают их в обыкновенные коробки, портфели, сумки, банки, пакеты, а затем будто случайно оставляют в многолюдных местах. В таком случае трудно отличить коробку с взрывчаткой от такой же коробки, действительно забытой кем-то или оставленной на остановке общественного транспорта. Часто такие мины имеют довольно привлекательный вид. Известны случаи применения таких мин в авторучках, мобильных телефонах, кошельках, детских игрушках.Возможные признаки взрывного устройства:- присутствие проводов, небольших антенн, изоляционных лент, шпагата, веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета;- шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Это может быть тиканье часов, щелчки и т.п.;- наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек);- растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;- необычное размещение предмета;- наличие предмета, несвойственного для данной местности;- специфический запах, несвойственный данной местности.В наши дни важно научится правилам поведения в экстренных ситуациях и как необходимо действовать в случае обнаружения взрывоопасных и подозрительных предметов.При обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета НЕОБХОДИМО:- не нарушая обстановки возле места нахождения предмета, осуществить неотложные меры по организации личной безопасности и окружающих, а именно отойти на безопасное расстояние, по возможности запретить доступ другим гражданам. Безопасное расстояние от взрывоопасных или подозрительных предметов на открытой местности должна быть не менее 100 м, а в доме - не менее 50 м.;- срочно сообщить по телефону "101" об "102" обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета (назвать свою фамилию, домашний адрес, телефон, точное место нахождения взрывного устройства, его внешние признаки и время, когда был обнаружен подозрительный предмет) и место, где вы будете ждать прибытия работников полиции;- исключить возможность пользования мобильным телефоном вблизи места нахождения взрывного устройства том, что не исключена возможность его радиоуправления;- прекратить все виды работ в районе обнаружения данного предмета;- если подозрительный предмет обнаружен в здании, поставьте в известность руководителя и сотрудников учреждения. Если такой предмет найден в транспорте – расскажите об этом кондуктору или водителю;- Помните! Разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ. Не пытайтесь сами, до приезда специалистов, исследовать находку. Не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку. Любое внешнее воздействие может послужить причиной срабатывания взрывного устройства (боеприпаса). Взрыв может произойти при небольшом внешнем воздействии (удар, трение, нажатие, снятие нагрузки), а также при заливе его жидкостями, накрывании чем-либо, при звуковом, световой и тепловом воздействии на предмет;- при эвакуации из зданий, отключите электричество, перекройте газ и воду. Для уменьшения силы взрывной волны – окна и двери оставьте открытыми. В случае, когда в доме найдено взрывное устройство и Вас эвакуируют, наденьте одежду с длинными рукавами, плотные брюки и обувь на толстой подошве это может защитить от осколков стекла. Возьмите документы (паспорт, свидетельство о рождении и т.д.). Во время эвакуации следуйте маршруту, указанному органами, что проводят эвакуацию. Не пытайтесь "срезать" путь, потому что некоторые районы или зоны могут быть закрыты для передвижения. Держитесь подальше от линий энергоснабжения, что упали;- если видели человека, оставившего подозрительный предмет, постарайтесь запомнить, как он выглядел и куда этот человек пошел;- дождитесь прибытия сотрудников полиции, МЧС и сообщите всю известную вам информацию. В случае необходимости, четко выполняйте все их указания.Помните, что только строгое выполнение этих рекомендаций и взрослыми и детьми — залог сохранения жизни и здоровья.