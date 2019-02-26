Решение суда по ТЕПЛОСЕТИ откладывается....

Рано утром выехали в областной центр, настроение было хорошее - ждали ПОБЕДЫ над нашими никопольскими коррупционерами.
К сожалению, заседание суда НЕ СОСТОЯЛОСЬ.
Судья Иванов (председатель судебной коллегии) внезапно заболел. При этом секретарь судебного заседания участников процесса почему-то не оповестила.
Не хочется озвучивать конспирологические версии, но как-то всё странно выглядит.
В прошлый раз Ответчик (А.П.Фисак) явно умышленно затянул судебный процесс. И сегодня, как раз в тот день, когда должно быть оглашено Решение, суд снова отложили.
Причем, не просто отложили, а ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИЛИ на другой состав судебной коллегии. Теперь будем слушать дело ЗАНОВО, с самой первой стадии. Это на ДВА МЕСЯЦА.
Я считаю, что ОЧЕНЬ уж не хочет наша городская власть услышать "ПРИГОВОР" до президентских выборов.
Но ничего, мы терпеливые. Будем бороться за правду по принципу "STEP by STEP".
Виталий Журавлёв