Решение суда по ТЕПЛОСЕТИ откладывается....

Виталий Журавлёв

Никопольчане, сегодня мы надеялись услышать вердикт АПЕЛЛЯЦИОННОГО хозяйственного суда по делу о продаже городской теплосети. Напомню, суд ПЕРВОЙ инстанции признал все решения Фисака и депутатов по продаже 240 км никопольских труб НЕЗАКОННЫМИ.Рано утром выехали в областной центр, настроение было хорошее - ждали ПОБЕДЫ над нашими никопольскими коррупционерами.К сожалению, заседание суда НЕ СОСТОЯЛОСЬ.Судья Иванов (председатель судебной коллегии) внезапно заболел. При этом секретарь судебного заседания участников процесса почему-то не оповестила.Не хочется озвучивать конспирологические версии, но как-то всё странно выглядит.В прошлый раз Ответчик (А.П.Фисак) явно умышленно затянул судебный процесс. И сегодня, как раз в тот день, когда должно быть оглашено Решение, суд снова отложили.Причем, не просто отложили, а ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИЛИ на другой состав судебной коллегии. Теперь будем слушать дело ЗАНОВО, с самой первой стадии. Это на ДВА МЕСЯЦА.Я считаю, что ОЧЕНЬ уж не хочет наша городская власть услышать "ПРИГОВОР" до президентских выборов.Но ничего, мы терпеливые. Будем бороться за правду по принципу "STEP by STEP".