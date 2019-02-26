Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко", 2 марта, в 19:00 Поговорим на темы: - О предстоящем отчете городского головы - О том кто же будет советником по борьбе с коррупцией: - "Пчелы против меда" или ? - Провели обыска и почему тишина? - Ну и обо всем что происходило за уходящую неделю Источник: газета ГОРОД Никополь http://city-nikopol.com.ua/8476-subbotnij-prjamoj-jefir-subektivno-s-viktorom-artemenko-2-marta-v-1900.html Опубліковано Виктором Артеменком Субота, 2 березня 2019 р.

Поговорим на темы:- О предстоящем отчете городского головы- О том кто же будет советником по борьбе с коррупцией: - "Пчелы против меда" или ?- Провели обыска и почему тишина?- Ну и обо всем что происходило за уходящую неделюПрямая трансляция на странице газета ГОРОД Никополь в ФБКому удобней на ютуб: