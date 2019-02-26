«Движение вверх». В Покрове отремонтировали лифт, который не работал с 2001-го года!

Фото пресс-службы городского совета





Довольно часто говоря о якобы преимуществах предыдущего исторического периода люди как-то не сильно вспоминают о его недостатках. Это примерно как расхваливать медицину 16-го века и критиковать современную. Забывая при этом, что средняя продолжительность жизни в 16-м веке составляла где-то 35-40 лет. Коммунальная сфера также дает много поводов для подобных манипуляций. Например, можно вспоминать о том, что 10 лет назад тарифы были ниже, но при этом умалчивать о том, какого качества были эти коммунальные услуги и получали ли их люди вообще.Город Покров за последние годы также переживал непростой период реформирования коммунального хозяйства. Здесь также были свои трудности и проблемы, были и объективные тенденции, которых не избежать, и которые влияют на этот процесс Но при этом даже многие критики вынуждены признать, что сегодня Покров не просто пытается удержать свою коммунальную сферу на плаву, но также решает те сложные вопросы, которые не решались десятилетиями.В этом контексте характерным примером является ситуация с лифтовым хозяйством. Покров, конечно, не город небоскребов, но 9-этажные здания в нем тоже есть и там живет немало людей. Всего в городе насчитывается 35 лифтов. Проблема заключается в том, что все они были введены в эксплуатацию еще в 90-х годах, а после 25-и лет работы любой подъемник становится потенциально опасным для своих пассажиров. К сожалению, долгое время ни о каком капитальном ремонте или модернизации лифтов в городе говорить не приходилось. Существующее на тот момент ЖЭО естественно пыталось поддерживать их работу, но баз капитальных инвестиций подъемники со временем выходили из строя. В итоге жильцов многоэтажек ожидали «веселые моменты» ежедневного подъема пешком по лестнице на нужный этаж. Стоит ли говорить насколько неудобно это было для пожилых людей или молодых мам с детьми и колясками.Но вот уже несколько лет назад в городе началась вестись планомерная работа по восстановлению лифтового хозяйства, включающая в себя их модернизацию и капитальный ремонт. Да, это немалые затраты. Да, за год все лифты капитально отремонтировать не получиться. Но руководство Покрова приняло решение выделить необходимые для этого ресурсы. И ситуация постепенно начала меняться.Например, в 2018-м году в Покрове за счет бюджета капитально отремонтировано пять морально устаревших и физически изношенных лифтов. В них полностью заменили микропроцессорные станции управления, основные узлы и детали. Кроме того, поменяли электродвигатели, грузовые канаты, вводные устройства, шахтного проводку, элементы кабины лифтов, панели управления, системы освещения и другое оборудование, которое обеспечивает надежность эксплуатации.Работа продолжилась и в 2019-м году. Как сообщает пресс-служба городского совета, сейчас завершено восстановление лифтов в обоих подъездах жилого дома по Зонова, 16. Интересно, что данный дом раньше был жилищно-строительным кооперативом, а впоследствии перерегистрировался в Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) «Молодежное». В другой ситуации, местные власти могли бы вообще не вспоминать о данном доме и его проблемах. Мол,«если уж создали ОСМД, то сами за него и отвечаете». Но понятное, что есть те проблемы, с которыми объединения жильцов самостоятельно просто не справятся. Именно поэтому в Покрове была утверждена программа содействия содержания многоквартирных домов и поддержки функционирования ОСМД». И вот, благодаря действию этой программы, было выделено необходимое финансирование, которое и позволило восстановить в доме упомянутое лифтовое оборудование.А для того, чтобы понять насколько важным это событие было для жильцов дома приведем один красноречивый факт — по словам местных жителей ПОДЪЕМНИК В ДОМЕ НЕ РАБОТАЛ С 2001-го ГОДА!Наверняка все эти годы люди обращались к предыдущим представителям власти, просили помочь восстановить лифт. И только когда в Покрове сменилось руководство и к решению коммунальных проблем начали подходить по уму и основательно — появился результат.Конечно, невозможно быстро решить те проблемы, которые накапливались десятилетиями. Но в Покрове радует именно системный подход, который нацелен на длительный период. Лифты не единственный пример. Есть и другие, пускай и не такие заметные, но важные моменты, от которых также зависит качество жизни горожан.Например, после того, как во всех многоквартирных домах были промыты канализационные выпуски, засорение которых приводило к аварийным ситуациям, значительно уменьшилось количество аварий во внутридомовых сетях. При этом, впервые за десятилетия обнаружены сломанные выпуски начали планомерно менять. Это также очень кропотливая работа, которая требует времени и затраченных ресурсов. Но она выполняется, потому что без нее невозможно нормальное функционирование зданий. В итоге, только за 5 месяцев 2017-го и 10 месяцев 2018-го годов в жилых домах было заменено 83 канализационных выпусков!И таких моментов очень много. Они не всегда бросаются в глаза, многие из них больше нацелены на перспективное развитие, чем на мгновенный эффект. Потому что нормальное руководство всегда думает о том, как город будет жить через 10-20 лет и предпринимает шаги, которые должны обеспечить стабильность его инфраструктуры в будущем.