Отчет городского головы. Сколько нагонят бюджетников в рабочее время?

В среду, 6 марта в 16:00 (помещение КДЦ) запланирован отчет городского головы за 2018 год. Наверняка Андрей Петрович уже репетирует перед "людьми" как он подрасскажет о своей деятельности, какой честный и красивый. Только кому? Нагонят коммунальщиков, работников исполкома и образования которые только и обучены что в ладоши хлопать, да голосовать по команде. И постараются нагнать их столько что б простым Никопольчанам, которые могут и спросить что то неугодное, просто мест не хватит.Наверняка будут и "Муниципальная Гвардия" в полном составе и полиции немеряно, которой более заняться нечем. Вот так вот отчитается наш мэр что в городе все хорошо, галочку поставят, по телеку покажут, а в город хоть и не выходи, а то ноги сломаешь.Больше чем уверен что так и будет. И я не буду призывать бюджетников думать о будущем, о детях, а не только о своей утробе и не идти на данное мероприятие по приказу, а коль пришли вести себя по совести. Не буду, потому что бесполезно. А просто советую всем кто получает зарплату из бюджета и собираются явиться на мероприятие в рабочее время, не затягивать, а прямо сейчас обратиться к своему руководству и подписать заявление на отгул или отпуск на этот день, и проследить что этот день был вычтен из вашей зарплаты. Которую вы получаете за счет тех людей которых в очередной раз постарается облапошить ваш "благодетель".Так же обращаюсь к полиции: - не только охранять "туриста", а и произвести фиксацию коммунальщиков и в дальнейшем проверку законности их нахождения на мероприятии в рабочее время.Ну, а простых Никопольчан, которым небезразлична судьба НАШЕГО города призываю прийти на мероприятие и задать, точнее хотя бы попытаться задать, интересующий вопрос.Спасибо!