Все новые и новые наркотики появляются в нашем регионе

Старший эксперт отдела исследования

наркотических средств, психотропных веществ,

их аналогов и прекурсоров

Днепропетровського НИЭКЦ

О.О. Сюмар

Согласно информации Днепропетровского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины все новые и новые наркотики появляются в нашем регионеРынок наркотических средств и психотропных веществ не стоит на месте все новые и новые наркотические средства и психотропные вещества появляются не только в мире но и в нашем регионе. Уже и в нашем городе появились такие особо опасные психотропные вещества как “pVp” (а́льфа-пиролидиновалерофено́н) и метилендиоксипировалерон или МДПВ, мефедрон, бутилон более известные под жаргонным названием как “соль”. “Соль” это общее название замещенных катинов и их производных, название этого новое семейства психотропов не имеет ничего общего с кухонной или морской солью для ванн.Главный их козырь действует сильно стоят мало. Соли принимают через нос, разводят с водой и выпивают, вводят в вену, втирают в десны – способов применения масса. Действие развивается в течение 15 минут, а то и раньше. Вся опасность соли в том, что приняв её, человек переживает непередаваемые эмоции и прилив энергии, только вот ему кажется, что нужно принять еще чуть-чуть, чтобы его ощущения стали полными, чтобы «догнаться».И так начинается порочный круг и постоянное дикое желание принять его ещё. Наркоман, принимающий этот наркотик, не осознает зависимости и считает, что может бросить в любой момент. А когда действие солей заканчивается, начинается глубокая депрессия быстро переходящая в паранойю психозы.Даже по выходе из психоза человека могут еще месяцами одолевать маниакально-бредовые идеи. Скажем проще: человек может месяцами верить в реалистичность тех галлюцинаций, которые у него были в период психоза. Теоретически есть вероятность даже того, что человек из этого состояния вообще не выйдет. Больного мучают судороги, напряжение мышц, головокружение начинается грыжа головного мозга (рост давления внутри черепа, что может привести к смерти).После всего сказанного выше становится понятно — нужно срочно и быстро действовать, если Ваш близкий человек принимает “соли”, речь идет не о месяцах. Распознать наркомана употребляющего “соль” просто: зрачки расширены, повышенная разговорчивость и сухость во рту, бессонница, повышенная активность, сильная возбужденность, сильная тревожность, беспокойство, приступы паники или паранойи, полное отсутствие аппетита, человек полностью находится в неадекватном состоянии — галлюцинации, беспричинный смех, страх, паника и т.д.Признаться себе, что у твоего близкого проблемы, что он наркоман, трудно, но чем раньше вы это поймете и обнаружите, тем проще вам будет ему помочь.