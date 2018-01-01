В Покрове за неделю собрали свыше 200 тысяч гривен для двух онкобольных детей!

Фото пресс-службы городского совета

Согласно учения китайского философа Конфуция, идеальное государство должно быть устроено как семья. Возможно, благодаря такой объединяющей философии Китай сегодня является первой экономикой мира и одним из мировых лидеров.Если перенести все вышесказанное на наши реалии, то город может достичь успеха только в том случае, если его жители чувствуют себя одной семьей. Семьей, в которой принято работать ради общего блага и развития. И поддерживать друг друга в тяжелых ситуациях.К сожалению, последних в наше время хватает. Самое страшное, когда беда приходит к детям. Слово «рак» сегодня стало пугающим символом опасности, которая может подстерегать любого. И пока украинская медицина в десятый раз «реформируется», родители онкобольных детей зачастую могут надеяться только на чудо. А еще на поддержку небезразличных людей с открытым сердцем.Некоторое время назад беда пришла в две покровские семьи. У 3-летнего Ильи Кондарюка и 16-летней Ксении Андрушко обнаружили опасные онкологические заболевания. Для того чтобы спасти детей требуется дорогостоящее лечение. Естественно, что таких денег у их родителей попросту нет. И в таких моментах, когда земля уходит из под ног на помощь приходят все небезразличные люди. В попытке спасти жизнь Ильи и Ксении, без преувеличения, объединился весь Покров, начиная от простых пенсионеров и заканчивая руководством города. Так, пост с призывом поддержать родителей детей опубликовал на своей странице мэр города Александр Шаповал. А с 11-го по 16-е февраля под его патронатом в городе был объявлен благотворительный марафон "Разом за життя".В рамках этой инициативы в городе прошел целый ряд благотворительных концертов, ярмарок-продаж, показательных выступлений, творческих вечеров и других мероприятий. Например, в местном бассейне "Дельфин" состоялся спектакль на воде "Бременские музыканты", а в Дом творчества детей и юношества был организован концерт "Творчество ради жизни" с участием лауреатов отборочного тура областного детско-юношеского фестиваля «Z_ефир"—2019». А еще в рамках марафона в центральном парке им. Бориса Мозолевского прошел благотворительный забег "Километры добра" в котором приняли участие свыше 250 человек! По-настоящему массово откликнулись на призыв помочь школьники и родители Покрова. В учебных заведениях города дети провели целый ряд ярмарок-продаж в ходе которых собирали десятки тысяч гривен.Если говорить об итогах марафона, то всего за 11-16 февраля было собрано около 221 тысячи гривен! Все эти средства будут переданы на лечение Ильи и Ксении.Кстати, инициативу помочь поддержали и предприниматели Покрова. Более того, даже открытие первого 3-D кинотеатра «Prime Cinema Pokrov» прошло под знаком благотворительности — собранные в рамках дебютного киносеанса собранные от продажи билетов средства также передадут для спасения детей.Борьба за выздоровление Ильи и Ксении продолжается и покровчане продолжают помогать. Потому что город стал действительно семьей в которой все вместе делят и радости, и беду. В которой, как в девизе прошедшего марафона — за жизнь борются все вместе.