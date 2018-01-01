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В Покрове за неделю собрали свыше 200 тысяч гривен для двух онкобольных детей!

Согласно учения китайского философа Конфуция, идеальное государство должно быть устроено как семья. Возможно, благодаря такой объединяющей философии Китай сегодня является первой экономикой мира и одним из мировых лидеров.

Если перенести все вышесказанное на наши реалии, то город может достичь успеха только в том случае, если его жители чувствуют себя одной семьей. Семьей, в которой принято работать ради общего блага и развития. И поддерживать друг друга в тяжелых ситуациях.

К сожалению, последних в наше время хватает. Самое страшное, когда беда приходит к детям. Слово «рак» сегодня стало пугающим символом опасности, которая может подстерегать любого. И пока украинская медицина в десятый раз «реформируется», родители онкобольных детей зачастую могут надеяться только на чудо. А еще на поддержку небезразличных людей с открытым сердцем.

Некоторое время назад беда пришла в две покровские семьи. У 3-летнего Ильи Кондарюка и 16-летней Ксении Андрушко обнаружили опасные онкологические заболевания. Для того чтобы спасти детей требуется дорогостоящее лечение. Естественно, что таких денег у их родителей попросту нет. И в таких моментах, когда земля уходит из под ног на помощь приходят все небезразличные люди. В попытке спасти жизнь Ильи и Ксении, без преувеличения, объединился весь Покров, начиная от простых пенсионеров и заканчивая руководством города. Так, пост с призывом поддержать родителей детей опубликовал на своей странице мэр города Александр Шаповал. А с 11-го по 16-е февраля под его патронатом в городе был объявлен благотворительный марафон "Разом за життя".

В рамках этой инициативы в городе прошел целый ряд благотворительных концертов, ярмарок-продаж, показательных выступлений, творческих вечеров и других мероприятий. Например, в местном бассейне "Дельфин" состоялся спектакль на воде "Бременские музыканты", а в Дом творчества детей и юношества был организован концерт "Творчество ради жизни" с участием лауреатов отборочного тура областного детско-юношеского фестиваля «Z_ефир"—2019». А еще в рамках марафона в центральном парке им. Бориса Мозолевского прошел благотворительный забег "Километры добра" в котором приняли участие свыше 250 человек! По-настоящему массово откликнулись на призыв помочь школьники и родители Покрова. В учебных заведениях города дети провели целый ряд ярмарок-продаж в ходе которых собирали десятки тысяч гривен.

Если говорить об итогах марафона, то всего за 11-16 февраля было собрано около 221 тысячи гривен! Все эти средства будут переданы на лечение Ильи и Ксении.

Кстати, инициативу помочь поддержали и предприниматели Покрова. Более того, даже открытие первого 3-D кинотеатра «Prime Cinema Pokrov» прошло под знаком благотворительности — собранные в рамках дебютного киносеанса собранные от продажи билетов средства также передадут для спасения детей.

Борьба за выздоровление Ильи и Ксении продолжается и покровчане продолжают помогать. Потому что город стал действительно семьей в которой все вместе делят и радости, и беду. В которой, как в девизе прошедшего марафона — за жизнь борются все вместе.


Фото пресс-службы городского совета

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