Борис Кривчик: КУДА КОНЬ С КОПЫТОМ, ТУДА И РАК С КЛЕШНЕЙ

Борис Кривчик

Как вы думаете, чем отличаются люди цивилизованные от украинцев? Правильно, эстонской вдумчивостью принятия решений и их простотой. Эти свойства цивилизация переняла у древних укров и сохранила их, а прямые потомки укров плюнули на это и растерли.Вот выборы есть в каждой стране (даже у людоедов вождей выбирают), но отношение к ним разное. Скажем, у них на выборы президента смотрят природно—вот вам соискатель на звание коня, вот телега (госудаственная), вот овес. Между ними прямая связь—ежели коню давать овес, тот шатко-валко, но будет тянуть телегу, а если кормить половой из коррупции и кумовства, то коняге все силы придется направить на сугубо личный прокорм, остальных—побоку.У других животных эта связь с выборами еще короче. Как-то довелось мне участвовать в разработке и внедрении «Елочки»--прогрессивной установки для доения коров. Особенность ее в том, что всего одна доярка успевает цеплять на вымя аппараты 12-и коровам (расположенных «елочкой»), все остальное делает немецкая автоматика. А изюминка автоматики—во время дойки перед коровой ставят дозировочную кормушку, действующую по принципу: больше молока «отдаешь»--больше корма получаешь, не «отдаешь»… И ничего, через неделю коровыы начинали понимать что к чему. Это как-бы аллегорическое предупреждение нашим президентам: будешь хозяина (народом называемого) молоком поить—и сам будешь сытым, а если нет—соси лапу.Там, за морями-окиянами, лет сто уже понимали, что если к ведущему коню пристегнуть еще парочку, так сказать, сколотить команду, деловую, а не из числа кумовьв, то телега власти побежит втрое быстрее, решая проблем втрое больше. И выборы у них проще наших, кандидатов—раз-два и обчелся. А зачем больше? Когда за каждым стоит команда специалистов, известная избирателям лучше самого кандидата и знающими заранее, чего от какой команды ожидать.А у нас полсотни соискателей горячими быками носятся по арене для корриды, топча и бодая соперников, забыв, что цезарское кресло-то всего одно, и тут без команды не обойтись. Но лишь А.Садовый внял голосу разума, понимая, что одной рукой в ладоши не похлопаешь, опубликовал список своей команды, наперед зная, чем каждый будет заниматься после выборов, и народ это узнал и оценил. Так почему бы и остальным не последовать командному принципу, или у нас некого выбирать среди остолопов? Да тот же А.Кучеренко—это же готовый министр ЖКХ, способный прихлопнуть аферу привоза нам нашего же угля через Амстердам и сврнуть шею НКРЕ, убивающему народ тарифами на энегию.Или, скажем, А.Гриценко в качестве министра обороны, этот может построить всех генералов, проредить их и посадить тех, кто продает заклятым врагам наше оружие и публикующих секретную информацию о нашем новом оружии, экономя Путину деньги на шпионов. С.Таруте можно доверить экономику страны. А А.Садовому, да с готовой командой, явно по плечу пост губернатора хоть Львовского края, хоть Киевского, или министра инфраструктуры. Правда, его клюют перед выборами, видать, побаиваются, но лучше пригласить клевателей в некогда цветущий Никополь, которым, увы, все еще правит ставленник П.Порошенко А.Фисак, и произвести сравнение. Так вот, рядом со Лвовом столица казацкого края выглядит как развалюха рядом с палацем. И за время правления этим головой не построено ни садика для детей, ни хатынки для людей, ни майстерни с рабочим местом для города. Зато город (имеющий свой ЖБК) наводнили бордюры и плитка весьма подозрительного происхождения, а газ так и продолжают тырить по всей Украине (это доказано), пока руководители наверху и в Никополе включили дурку, мол, не ведают этого. Как говорится, каков поп, таков и приход. И такие «хузяева» народу не нужны.Но каждой команде нужен свой лидер, хотя бы для представительства и координации работы команды, и тут без Юли не обойтись. А чо? Рейтинг у нее подходящий, опыт управления государством есть, закулисные игры ей известны, экономические и дипломатические связи тоже на дороге не валяются, уважение западных правителей имеется, своя команда обижена не будет, каждой сестре будет по серьге и по способностям и даже самолюбие В.Зеленского будет утешено. А испуги по части узурпации власти выкиньте из головы, любой завалящий аналитик предскажет вам, что Юля начнет с проталкивания законов об изменениях в избирательном кодексе, о снятии неприкосновенности с нардепов и судей и об импичменте президента.Потому что она стала на рельсы, с которых не соскакивают, и не рискнет с ближайшей журавлиной стаей отлететь в теплые края. И вне всяких сомнений, что американскую санитарку Ульяну Супрун, которую и Порошенко, и Гройсман голубят и воспевают дружно, как два учителя пения, Юля выметет поганой метлой, потому как ясно дураку, что ее медицинская «рехформа» только питает состояние в медицине, когда врач выписывает лекарства не те, которые нужны больному, а те, которые лежат на складах у аптекарской мафии. И еще когда каждый день умирают наши онкобольные дети по причине бедности, а миллиарды, могущие спасти детей, «скотыняки»-нардепы направляют в ведомство славного полководца Авакова, известного в мире своими победами над студентами, журналистами и прочей нечистью. Потому тот и рад послужить админрессурсу, готовящемуся к выборам.Так что друзья, объединяйтесь, пока не поздно. И помните мудрость древних укров, что нелюбимого батьку легче гуртом бить.