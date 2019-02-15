Юрий Голик о ремонте трассы Днепр — Никополь и «Укравтодоре»

Алена Радченко

Судьба многострадальной Никопольской трассы под большим вопросом. Можно ли надеяться на то, что разбитая дорога вскоре увидит ремонт. Об этом рассказал советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик в эфире радио Информатор FM 107,3.Какую сумму в нынешнем году выделит «Укравтодор» на ремонт Никопольской трассы, станет известно после официальных публикаций Кабмина, — сообщает ИнфоматорДеньги.Трасса государственного значения из Никополя в Днепр не видела ремонта более 10 лет. В сутки по ней проезжают 12 тысяч автомобилей. По словам Юрия Голика, ремонт этой дороги — одно из ключевых направлений нашей области. Чтобы «дырявая» трасса превратилась в идеально ровне покрытие, необходимо 750 миллионов гривен. В прошлом году сделали первые 3 километра разбитой дороги за 30 миллионов гривен. На том ремонт остановился.«По сути, 720 миллионов легко осваиваются за 4 месяца, и этот город был бы соединен с областным центром нормальной дорогой. А заодно еще и Покров с Марганцем. От Никополя до Днепра можно было бы доезжать меньше, чем за 2 часа. Видимо, там ждут, что мы ее будем делать сами, как Запорожскую трассу. Но тогда на целый год надо просто забыть о школах, детсадах, водоводах в области и всем прочем и заниматься только этой трассой. На это мы пойти не можем. Если бы «Укравтодор» помнил о наличии в стране Днепропетровской области, то отремонтировать дорогу можно было бы за два года», — отметил советник главы Днепропетровской ОГА.ЧТО В ПЛАНАХ НА НЫНЕШНИЙ ГОД«Укравтодор» пока не раскрыл свои планы по выделению средств на ремонт дорог в областях. Хотя понимаем, что «Укравтодор» должен ремонтировать трассы на Кривой Рог и Никополь, тем более что там все тендерные процедуры уже проведены. Что он будет делать, мы еще не знаем, поскольку не опубликовано соответствующее постановление Кабмина, где можно было бы увидеть, сколько и куда будет реально выделено денег», — подытожил Юрий Голик.Напомним, на недавней пресс-конференции Иван Лебединский — заместитель начальника Службы автомобильных дорог Днепропетровщины, рассказал, что они подали главному распорядителю денег предложения по ремонту дорог, которые включают все направления на Никополь. В компетенции «Укравтодора» решить: сколько и на какое направление выделить средств.