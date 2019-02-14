Что еще способен разрушить мэр ради кусков железа и кто восстановит спортивную площадку 3й школы (фото, видео)



Что еще способен разрушить мэр ради кусков железа и кто восстановит спортивную площадку 3й школы



Что еще способен разрушить мэр ради кусков железа и кто восстановит спортивную площадку 3й школы

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