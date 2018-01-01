Полный список кандидатов в Президенты Украины на выборах 2019

Регистрация завершилась в пятницу, передают Українськi Новини.
В то же время до 7 марта включительно разрешается официально отказаться от баллотирования, поэтому окончательный перечень кандидатов, которые будут включены в избирательный бюллетень 31 марта, станет известным 8 марта.
Среди зарегистрированных кандидатов - 23 выдвиженца партии и 21 самовыдвиженец; 40 мужчин и 4 женщины.
Полный список зарегистрированных кандидатов в Президенты:
- Петр Порошенко (действующий Президент)
- Юлия Тимошенко (лидер партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина")
- Владимир Зеленский (шоумен, руководитель студии "Квартал 95")
- Юрий Бойко (депутат Верховной Рады, сопредседатель объединения "Оппозиционная платформа - За життя")
- Анатолий Гриценко (лидер партии "Гражданская позиция")
- Олег Ляшко (лидер Радикальной партии)
- Евгений Мураев (внефракционный депутат Рады)
- Андрей Садовый (мэр Львова, лидер партии "Объединение "Самопомощь")
- Александр Вилкул (заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" в Раде)
- Руслан Кошулинский (экс-заместитель председателя Рады от "Всеукраинского объединения "Свобода").
- Юрий Тимошенко (исключенный из "Народного фронта" за баллотирование)
- Александр Шевченко (экс-директор горнолыжного курорта "Буковель" от партии "Укроп")
- Сергей Тарута (экс-председатель Донецкой областной государственной администрации)
- Сергей Каплин (от "Партии простых людей")
- Виктор Бондарь (сопредседатель группы "Відродження")
- Дмитрий Добродомов (от партии "Общественное движение "Народный контроль")
- Юрий Деревянко (от партии "Воля")
- Ольга Богомолец (фракция "Блок Петра Порошенко")
- Аркадий Корнацкий (фракция "Блок Петра Порошенко")
- Виктор Кривенко (председатель бюджетного комитета Рады)
- Виталий Куприй (внефракционный).
- Роман Безсмертный (экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе)
- Дмитрий Гнап (экс-руководитель проекта журналистских расследований "Слідство.info")
- Илья Кива (бывший советник министра внутренних дел)
- Валентин Наливайченко
- Игорь Смешко (экс-председатели Службы безопасности Украины)
- Роман Насиров (восстановленный судом в должности главы Государственной фискальной службы)
- Игорь Шевченко (экс-министр экологии)
- Сергей Кривонос (первый заместитель командующего Сил специальных операций Вооруженных сил)
- Владимир Петров (политтехнолог, находящийся под круглосуточным домашним арестом, продюсер "Люмпен продакшн")
- Геннадий Балашов (лидер партии "5.10")
- Александр Соловьев (лидер партии "Разумная сила").
- Александр Мороз (бывший спикер Рады)
- Юрий Кармазин (экс-депутат Рады)
- Инна Богословская (экс-депутат от Партии регионов)
- Александр Данилюк (бывший советник министра обороны)
- Андрей Новак (экономист)
- Юлия Литвиненко (экс-телеведущая телеканала "Прямой")
- Николай Габер (экс-депутат)
- Виталий Скоцик (экс-председатель Аграрной партии)
- Руслан Ригованов (и.о. начальника госпредприятия "Севастопольский морской рыбный порт")
- Василий Журавлев (председатель общественных организаций "Федерация футбола Мариуполя")
- Александр Ващенко (председатель общественных организаций "Власть народа" соответственно)
- Сергей Носенко (старший руководящий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина").
Как сообщали Українські Новини, следующие выборы Президента пройдут в Украине 31 марта 2019 года. Второй тур, при необходимости его проведения, состоится 21 апреля 2019.
Источник: ukranews.com