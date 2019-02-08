Никополь отметил 75-ю годовщину освобождения от фашистов

8 февраля отметили 75-ю годовщину освобождения Никополя от немецко-фашистских оккупантов. Возле памятного места форсирования Днепра, где сегодня стоит памятник «Пушка», прошел общегородской митинг.Об этом Информатор сообщает с места события. Возле «Пушки» собрались представители городской власти, общественности, духовенство, неравнодушные жители города. И, несмотря на карантин в школах города, студентов училищ привели на дамбу в столь ветреную и холодную погоду.8 февраля 1944-го Никополь освободили от нацистских оккупантов. С тех прошло ровно 75 лет. В бою за Никополь погибли, умерли от ран и были похоронены в братских и индивидуальных могилах на городских кладбищах 568 военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии. В апреле 1975 года их останки были перезахоронены на мемориале «Вечная Слава», который открыли 9 мая 1975 года. По данным учетной картотеки воинских захоронений 1991 года были известны фамилии 167 погибших воинов-освободителей Никополя.Приказом Верховного Главнокомандования Вооруженных Сил СССР от 26 октября 1943 командованию 3-го Украинского фронта была поставлена ​​задача до конца месяца выйти на линию Кривой Рог — Апостолово — Никополь. Войска 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов вели кровопролитные бои на дальних рубежах нашего города, чтобы выбить фашистов из Никопольского марганцевого и Криворожского железорудного бассейнов.В октябре — декабре 1943 года главным результатом Нижнеднепровский наступательной операции 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов было создание Днепропетровского стратегического плацдарма для наступления на Криворожье и Никополь.Для проведения наступательной операции с 30 января по 29 февраля 1944 года были привлечены 47 стрелковых дивизий, танковая, кавалерийская, два механизированных корпуса, две воздушные армии, 705 тысяч человек, 7796 орудий и минометов калибра 76 мм и выше, 238 танков и САУ, 1333 боевых самолетов.Оборону под Кривым Рогом и Никополем на правом берегу Днепра и Никопольском плацдарме (на левом берегу Днепра) держала шестая немецкая армия, которая имела 17 пехотных, 2 танковые и механизированные дивизии, танковый батальон, 8 дивизионов штурмовых орудий (540 тысяч человек, 2416 орудий и минометов калибра 75 мм и выше, 327 танков и штурмовых орудий, 700 боевых самолетов).Главный удар по фашистской обороне на Правобережье Днепропетровщины нанесла 46-я армия Генерала В. Глаголева и Восьмая гвардейская армия Генерала В. Чуйкова 3-го Украинского фронта с целью выйти к Днепру в тыл Никопольского плацдарма противника. Навстречу им на Левобережье наступали войска 4-го Украинского фронта Генерала армии Ф. Толбухина.Прорвав оборону немцев, 2-го февраля 1944 войска 3-го Украинского фронта 5 февраля 1944 года заняли город Апостолово. Соединения противника в районе Никополя и Марганца оказались под угрозой полного окружения, поэтому немецко-фашистское командование начало отводить свои войска на юго-запад с Никопольского плацдарма.Приказом ВГК Вооруженных Сил СССР от 6 февраля 1944-го была объявлена ​​благодарность войскам 3-го Украинского фронта. В тот же день на Красной площади в честь победы дали салют в 20 артиллерийских залпов из 224 орудий.Поздно вечером 7 февраля 1944 года, преследуя отступающие немецкие войска, войска 6-й армии Генерала И. Шлёмина (203-я и 333-я стрелковые дивизии) начали атаку на Никополь с востока.Одновременно от Каменки-Днепровской через Днепр и плавни переправлялись войска 3-й гвардейской армии Генерала Д. Лелюшенко: 5-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, 266-я стрелковая дивизия, тридцать вторая гвардейская танковая бригада. В дальнейшем непосредственно боевые действия за город вела 244-я стрелковая дивизия и другие части 6-й армии.Совместными усилиями этих соединений и частей 3-го и 4-го Украинских фронтов в ночь с 7-го на 8-го февраля Никополь был освобожден от немецко-фашистских оккупантов. Войска противника потеряли под городом тысячи солдат и офицеров, множество военной техники и имущества.8 февраля 1944 года Приказом Верховного Главнокомандования ВС СССР № 71 была объявлена ​​благодарность войскам 4-го Украинского фронта за ликвидацию фашистов на Никопольском плацдарме. В тот же день в Москве в их честь был дан салют в 12 артиллерийских залпов из 124 орудий.За мужество и героизм, проявленные в боях за Никополь, звания Героя Советского Союза были удостоены 19 генералов, офицеров, сержантов и солдат. Приказом Верховного Главнокомандования было присвоено почетное наименование «Нижнеднепровских» и «Никопольских» войскам 3-го и 4-го Украинских фронтов. Указом Президиума Верховного Совета СССР были награждены орденами военные части, которые отличились в боях за Никополь, а также за ликвидацию фашистских оккупантов на Никопольском плацдарме.