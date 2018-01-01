Дядя Петя, ты – дурак? или Какую ИНДУЛЬГЕНЦИЮ придумал Фисак для Донца и Тыхенко

Никопольчане, не хотелось выражаться ЖЁСТКО и ГРУБО, но ситуация вынуждает…Прошу меня извинить.Городской голова Андрей ПЕТРОВИЧ Фисак уже переходит ВСЕ границы. Он давно игнорирует общественное мнение, не реагирует на ФАКТЫ расхищения бюджетных средств, не отвечает на запросы граждан, покрывает самодурство своих подчиненных….Самый последний эпизод с участием Андрея ПЕТРОВИЧА, скажу прямо, сначала «лишил меня дара речи». Я несколько минут не мог собраться с мыслями и сообразить: приснилось мне это событие, или же бумага, которую подписал НИКОПОЛЬСКИЙ городской голова – это СУРОВАЯ реальность?К сожалению Громады – РЕАЛЬНОСТЬ.Итак, неделю назад мы направили Андрею ПЕТРОВИЧУ письмо с просьбой предоставить заверенные копии должностных обязанностей УПРАВДЕЛАМИ С.Донца и зам.городского головы С.Тыхенко.Смысл ответа градоначальника заключается в следующем: у этих ЛИЦ должностных обязанностей НЕТ. При этом Фисак сослался на «притянутый за уши» Приказ Минтруда, который не имеет никакого отношения к деятельности должностных лиц органов местного самоуправления.Обычно подобные «шедевры» Андрей ПЕТРОВИЧ поручает подписывать кому-то рангом пониже, а здесь – подписал САМОЛИЧНО. Поэтому, спихнуть свою собственную глупость на нерадивого подчиненного уже не удастся.Что же получается, по версии Андрея ПЕТРОВИЧА? С юридической точки зрения, так как у Донца и у Тыхенко нет должностных обязанностей, то они НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ. Значит, если они совершат должностное преступление (взятка, злоупотребление, превышение власти и пр.), то привлечь их к ответственности будет НЕВОЗМОЖНО.Получается, Фисак придумал ИНДУЛЬГЕНЦИЮ для Донца и Тыхенко. Только мы же помним из истории, что индульгенции были ПЛАТНЫМИ.Но если городской голова отказывается признавать Донца и Тыхенко должностными лицами, то он не имеет права платить им зарплату, так как статья 1 Закона «О местном самоуправлении в Украине» дает следующее определение:«….посадова особа місцевого самоврядування - особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, МАЄ ВІДПОВІДНІ ПОСАДОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій І ОТРИМУЄ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ за рахунок місцевого бюджету».Конечно же, фантазии Андрея ПЕТРОВИЧА уже граничат с идиотизмом. У меня теперь только один вопрос – городской голова сам это понимает? Или банально, не читая, подписывает все бумаги, которые ему тащит Донец? Тогда зачем городу нужен такой ПЕТРОВИЧ?В заголовок данной статьи я поставил фразу мальчика из фильма 1960-го года «Серёжа». Помните, ребёнок рос без отца, который не вернулся с войны. Когда к матери пришел самодовольный ухажер, он якобы подарил Серёже конфетку, оказавшуюся пустой ОБЁРТКОЙ.С чистым детским взглядом Серёжа спросил: «Дядя Петя, ты – ДУРАК?»Вот и мне порой кажется, что Фисак считает Громаду малолетним ребёнком, которого можно безнаказанно обманывать…Но придет время, дети вырастут, и после заданного вопроса смогут Дяде Пете дать увесистого ПИНКА…