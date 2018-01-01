Борис Кривчик: ЧЬЯ РУБАШКА БЛИЖЕ К ТЕЛУ-2?

Борис Кривчик

Скажите честно, хотя бы самому себе, смогли бы вы полюбить человека, который в трудную для вас минуту отказал бы вам в помощи по причине, что «своя рубашка ближе к телу?». Сомнительно, человек остатками звериного инстинкта чует, что такой вряд ли станет для вас волчицей, которая за своего волченка глотку любому порвет, а поскольку волков системно изводят, стало быть, скоро и людям не с кого пример будет брать.Это не только уродует человека как вид, но и приучает к мысли, что раз все так живут, то нашо выделяться из стада, когда можно жить как все? Но самое страшное, что люди при этом элементарно и безнадежно тупеют. Скажем, сейчас на всех парах идет избирательная кампания, люди ее чуют, но совершенно не сознают, что выбирают себе поводырей не на день и час, ведь мы же годами их не здыхаемся потом, если чего не так, законы пока не те. Но! Можно еще спасти положение, сделав три радикальных шага, надавив на власть. Как тут без давления обойтись, глядя, как наши избранники выносят на обсуждение лишь вопросы, защищающие шкурные интересам их и их хозяев.А если какой чудак заикнется о нуждах народных (о тех же ценах на газ), из рукава появляется отговорка—нет источников финансирования. Циничнее брехни не придумать! Как может быть в природе, чтобы источники миллиардного ворования были, а источники накопления—нет?! Это же клевета на науку и на «Закон сохранения материи» Ломоносова—Лавуазье (Ежели чего где убудет, в другом месте непременно прибудет), надо только поискать. И только жесткий бойкот выборов вынудит эти шаги сделать.Итак, шаг первый. Вот каким придурком надо быть, чтобы развести во времени выборы всех уровней? Ну ладно, раньше люди глупее были, скажем, сперва возвели Днепровский каскад плотин (да еще с АЭС по берегам), и только через долгие годы до них дошло, что прокладывали путь к самоуничтожению. Но не думать, как могут сказаться на нас эти выборы всего через год…?! Картина маслом--вначале избирают президента—то уркагана, то олигарха, зубами вцепившегося в шоколадный чемодан. Потом появится куча нардепов, каждый из которых «сам себе революционный моряк» (только успевай перекрашиваться), их объединяет только чувство рубашки, которая ближе к телу.Они затвердят премьера, пусть не самого умного, но самого щедрого (а нардепы уже знают, как продавать свои голоса), а если тот вдруг не полюбит президента, да и сам парламент, то конфликт заложен, а команды так и нет, как нет и вертикали власти. Внизу выборы дублируют верхушку (само собой), что ни село или город, там свой голова со своей партией и уверенностью, что власть ничего не стоит, если нема чем поживиться, такое вот кредо. А еще у громад под ногами путаются паразитные образования типа районных и областных рад (?). Их функции никому не ведомы, но они яростно борятся за свое место у корытца, где делится им не принадлежащее.Короче, вертикалью власти и тут не пахнет, а без нее мечты о достижениях и победах можно выбросить из головы. Конечно же, ситуация поправимая, надо только не тратить дорогое время на изобретение велосипеда, а разуть глаза, взять у мира все, что он выработал веками, и молча применить. Скажем, в США всего две партии, и ничего, как-то перебиваются с хлеба на квас, и никакой американец не поверит нашим краснобаям, что чем больше партий в Украине, тем больше демократии и долларов в карманах у пенсионеров. У них партии идут во власть командой, беря ответственность за все государство, помятуя вековые истины про короля и свиту (у французов), на Кавказе говорят проще «Плохо человеку, когда он один, даже если он—орел», и каждый избиратель заранее знает, кто из них чего стоит.А у нас, если во время трансляции из ВР мелькнет на экране лицо брата Добкина, или сына президента, включается мысль—шо они там забыли? У американцев и слова-то такого нет—«недоторканость», даже сам президент, если не так секретаршу по попке шлепнул, рискует нарваться на импичмент. И судьи у них избираются, и слово решающее оставляют за присяжными, и «пожизненно» у них дают бандитам, а не присваивают судьям, как у нас, так что фокус с Назировым у них не прошел бы, пока тот не вернул бы народу украденные 2млрд., знают, что ежели не угодят народу—завтра вылетят как пробки, и копы у них не борзеют, понимают, с чьей ладони хлеб едят, а у нас—сократи их, никто и не заметит (толку-то с них!), да много чего полезного можно взять с одних только американцев. И украинцам хватит с головой 2-х партий—к примеру, «Партия защитников Отечества» и «Партия еще больших защитников», тут не заблудишься, все равно никакая партия не напишет в Уставе, что они—враги своего народа.Шаг второй. Вот у нас каждый знает, как избрать депутата или там голову, а как их турнуть, причем быстро, поганой метлой и всей командой—прописать «забыли». Вот и выходит, что выбирая прохиндея, мы практически ему даем карт-бланш на беспредел на 5 лет до очередных выборов. Представьте, из вашего дома грабители выносят холодильник, вы интересуетесь, мол, с каких это веников, а они козыряют, мол, мы от Ляшка, так что нас рукой не достать. Остается и вам козырять и грозиться, мол, потерплю еще лет 5, а потом на выборах ка-а-ак окажу вам недоверие, да такое, что мало не покажется!Скажем, в Никополе уже традицией становится—очищать город от металла. Сначала при Старуне исчезли трубы горячей воды и полива, а потом и целая художественная ограда городского парка. Говорят, фрагменты памятника старины видели на даче Старуна в Крыму и на даче его отца-генерала под Полтавой. Но традиция—вещь заразная, при нынешнем голове канули в бездну ценные трубы теплосети (какой дурак поверит, что они копеечные?!), ограды проспекта Трубников заменили прутиками кустиков, а потом и до детей добрались.Есть у нас садик по Дружбе 10, нормальный, с нормальной детской площадкой и очень даже нормальной кованой оградой. Был. Видать, кому-то приглянулась красивая ограда, и однажды там появились тати во нощи (как в скзке говорится) и срезали ограду, уничтожили детскую площадку с МАФам и впритул под зданием врыли бетонные столбики ограды. История не сохранила, насколько это новшество восхитило детей, но интересно, на огороде какого головы всплывет эта детская ограда? Так почему бы сразу не взять быка за рога, не ожидая выборов? На органы тут расчитывать нечего (без их чистки на 100%), они уже прославились созданием «подозрительной» системы в «подозрительной» стране, когда откровенные бандиты получали «подозрения», вносили кому надо откуп и подозительно быстро исчезали за кордоном. Нормальные органы уже через 3 часа взяли бы исполнителей и их покровителей за шкирку и спросили: «А ты, москалику, ставил эту ограду (или трубу)?», пристроили бы в СИЗО (без права заставы), а через пару месцев, глядишь, суд выносил бы им лет по 5, чтобы за время отсидки не спеша определить—сколько еще добавить? Вопрос явно назрел, осталось только его проголосовать под народным контролем.И шаг третий. В мире принято, что богатым и властным самим не управиться с хозяйством, так они слуг нанимают—сантехников, поваров, городских голов, нардепов и президентов. При чем, если по уму, составляется контракт, где оговорено, кто, за что и как отвечает. Вот у нас—кто хозяин? Правильно, НАРОД. Так чего бы громаде еще до выборов не заключить с каждым кандидатом такие контракты? Да включить в них такие трепетные вещи, скажем, как контроль цен на жизненные товары и лекарства да на качество хлеба и газа? И ответственность простую оговорить—при невыполнении какого-то пункта контракта, тот же голова молча уходит, не ожидая пинка под зад (а они так и напрашиваются на это). Бумагу заверить у нотариуса, и это будет юридическим основанием для изгнания головы по суду, а будет брыкаться, направлять коллекторов для изъятия одной из квартир головы в счет компенсации ущерба громаде.Чтобы люди не задумывались над такими шагами, им обильно навешивают на уши псевдореформы—судебную, способную удавить любое здравое начинание в стране, децентрализации, которую писали недоросли, не знающие, что Австралия, Швейцария, да те же США живут по федеральным принципам и не помышляют ни о каком отделении (там иное представление о патриотизме), ту же пенсионную, научившую наших стариков считать копейки на хлеб, или там медицинскую, наводящую на мысль о количестве принятого «на грудь» ее разработчиками. Вот если бы в результате суеты вокруг медицины наши нардепы взяли бы и включили в бюджет средства не на ментов, а на спасение НАШИХ умирающих онкобольных детей (на что мы по копейке цыганим по всему свету), это было бы похоже на реформу. А так приходится опираться на выводы, которыми поделилась В.Горяная в газете открытым текстом: «…скорая будет приезжать в любом случае…Но в связи с проведением медицинской реформы…если у вас, к примеру, поднимается давление, то вам необходимо (!) обратиться к семейному врачу…Скорая не будет ездить к вам каждый раз, когда вам станет нехорошо… Скорая спасает людей в критических ситуациях…Поэтому не нужно нагружать скорую…они не будут ездить к вам постоянно». Ну, насчет «нагружать» понятно, от работы кони дохнут, а к другому парочка вопросов имеется. Скажите, а гиппертоники уже не умирают от скачка давления, раз им скорая не нужна (они как раз и помирают на пути к семейному врачу)? И где у вас гении-врачи, которые, не прикоснувшись к больному, определят критическое состояние и диагноз—нужно ехать или нет? И главное—так будет ли скорая ездить на вызовы в «любом случае», или «постоянно» будет не выезжать? Но! Следуя этой логике, нашему горздраву пора уже открыть кабинет для слесарей-гинекологов, дающих по телефону рекомендации роженицам на дому. Конечно же, выводы из реформы (как сказали бы англичане)—Зе брэд оф сив кэбэлз, т.е. бред сивой кобылы, но это уж кто на что учился.А шаги все-таки придеся делать, или мы рискуем в глазах просвещенного мира так и остатьсь чуть чудаковатой страной, где «КТО ЗНАЕТ—ТОТ УЧИТ, КТО УМЕЕТ—ТОТ ДЕЛАЕТ, А КТО НЕ ЗНАЕТ И НЕ УМЕЕТ—ТОТ РУКОВОДИТ».