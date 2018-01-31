24 или 35 миллионов: сколько украинцев будет выбирать президента?

Ігар Тышкевіч





В Украине разгорелись нешуточные баталии на тему реестра избирателей. Сайт ЦИК подал цифру (по состоянию на 31.01.2018) в 35 миллионов 582 тысячи человек. Количество не слишком сильно отличается (менее чем на миллион) от данных 2014 года. Это уже стало причиной политических баталий, обвинений Центризбиркома во всех смертных грехах. Мол, вот оно, накручивание числа избирателей — вот оно, основание для манипуляций и нарушений избирательного законодательства. Количество избирателей в реестре, действительно, заставляет улыбнуться. Но проблема не в ЦИК. Почему? Сколько человек реально проголосует на выборах? Какие это может дать результаты? На эти вопросы попробую ответить в тексте.Реестр избирателей, действительно горячая тема, повод закричать "зрада". Что, в принципе и происходит. Но, дело тут не в ЦИК: говоря о роли избиркома в учёте граждан, вспоминается старая фраза, авторство которой приписывают Оскару Уальду "не стреляйте в пианиста— он играет, как умеет".Реестр избирателей тесно завязан на другие системы учёта. В первую очередь на данные Государственной службы статистики. Например, Госстат оценивает число населения (без учёта Крыма и Севастополя) в 42 216 766 человек. Учитывая, что голосуют граждане страны, достигшие 18-летнего возраста, можно взять возрастно-половую пирамиду на сайте ведомства и подсчитать количество украинцев моложе указанной отметки. Получаем, что по данным статистики избирателей должно быть 34 607 469 человек.Если из реестра на сайте ЦИК отнять данные по Крыму и Севастополю, получим 33 769 542 человека. То есть Центральная избирательная комиссия каким-то образом смогла убрать более 800 тысяч "мёртвых душ". Но это проблему не решает. Решение — в правильном и реальном учёте граждан. Но, по крайней мере, мой опыт говорит о том, что его нет от слова "совсем". Например, регистрируясь по месту жительства, я с удивлением узнал, что после передачи баз данных на низовой уровень, статистика по движению населению, например из Киевской области не поступала в Укрстат. Тем не менее, сотрудники ведомства, каким-то непостижимым образом вели учёт. Возможно, мне солгали работники местной власти, но в таком случае мне солгали ещё как минимум 4 раза в разных населённых пунктах — я люблю при случае проверять информацию.Задача определить количество граждан Украины, используя данные государственной статистики, увы, невыполнима. Можно оценить примерное количество. Что я, например, делал в 2017 году в тексте "Почему правительство боится проведения переписи населения в Украине". Тогда у меня получилось, что украинцев не 42 и даже не 40 миллионов. В стране жило примерно 34,3 — 35 миллионов человек. Это, замечу, меньше, чем записей в государственном реестре избирателей.Но давайте попробуем примерно оценить количество избирателей, которые смогут принять участие в голосовании. Для этого из данных реестра будем постепенно отнимать выехавших за рубеж совершеннолетних граждан. Вначале вычислим примерный процент детей до 18 лет, исходя из данных украинской статистики. Всего Укрстат даёт на 2018 год население в количестве 42216766 человек. Из них в возрасте 0 — 17 7609927 человек или 18%. Запомним эту цифру.Для начала напомню слова руководителя Службы распорядителя государственного реестра избирателей о том, что в голосовании смогут принять участие примерно 30 014 599 человек из 35,58 миллионов избирателей. Такая цифра получается после вычета совершеннолетнего населения Крыма и ОРДЛО. Её тоже запомним.Украинцы в России.Количество украинцев в Российской Федерации — вопрос политических споров. Одни говорят о трёх миллионах, другие о меньших цифрах. Действительно, наших сограждан в РФ много и они делятся на несколько групп. В частности заробитчане-нелегалы, легальные работники, переехавшие на постоянное место жительство, получившие убежище и сменившие гражданство.По данным Росстата с января 2014 по ноябрь 2018 в Россию въехало для работы либо проживания (не как беженцы) 607 805 человек. Покинуло РФ 351 172 украинца. Таким образом, за это время в РФ переселились (с получением права временного либо постоянного проживания) 291913 жителей нашей страны. Чаще всего это семьи: по крайней мере статистика по возрасту даёт схожую с украинской возрастную пирамиду — 17,9% — дети до 18 лет.Отдельной группой учёта проходят получившие статус беженца в Российской Федерации. Они имеют право на постоянное проживание и они так же ехали семьями. Такой статус российские власти начали массово выдавать гражданам Украины с 2015 года. К ноябрю 2018 в РФ общее число по категории "беженцы" составило 894 972 человека. Это так же семьи.Третья группа — участники программы переселения соотечественников из-за рубежа. Она даёт гражданство сразу. Точной статистики по "новым гражданам" РФ не подаёт, но даёт данные удовлетворённых ходатайств по годам. Таким образом, за 2014 — 18 годы гражданами России стали примерно 14-15 тысяч наших соотечественников (уже бывших).И, наконец, трудовые мигранты, выехавшие на временные работы. Суммарно их в России находится не менее двух миллионов. Такая миграция — вещь сезонная, с пиком, который приходится на летние месяцы, но даже весной или осенью (выборы президента и парламента) таковых будет не менее 1,5 миллиона.Теперь займёмся подсчётами размеров реестра. Суммарно в РФ находится 1 201 885 человек "семьями" — это легальные мигранты, "беженцы" и сменившие гражданство. Из них количество избирателей (вычитаем детей) составляет примерно 985 545 человек.К этой сумме прибавляем как минимум полтора миллиона заробитчан (эти товарищи — совершеннолетние) и получаем примерно 2 485 545 человек. Очевидно, что часть из них — "гордые жители ДНР и ЛНР". Допустим, что таковых 25%. Остаётся 1 864 158 человек, которые на дату голосования будут находиться в Российской Федерации.Таким образом, за вычетом РФ, количество потенциальных участников голосования составляет 30 014 599 — 1 864 158 = 28 150 441 человек. Запоминаем результат.Украинцы в странах ЕСТеперь обращаемся к данным Евростат. Увы, но таблица мигрантов, получивших право на постоянное проживание по 2018 году пока не готова. За основу возьмём данные на 1 января 2017. Учитывая размеры миграции, реальные цифры гарантированно не будут меньше.Постоянно в странах ЕС легально (!) проживает 537 800 украинцев. Это без учёта Греции и Польши. Учитывая, что Эллада — место работы многих наших соотечественников, можно оценить из количество по уровню, например, Португалии, где живут 34 500 человек.Таким образом, в Европейском Союзе (за исключением Польши) легально находятся не менее 572 300 украинцев, большинство из которых совершеннолетние.Уровень нелегальной миграции, сезонных работ будет можно оценить в 800-900 тысяч человек. С учётом того, что Германия уже месяц как открыла рынок труда для работников из стран, не входящих в ЕС, к марту можно смело предполагать, что в заробитчан (на временных работах) за границей будет около миллиона.Таким образом количество потенциальных участников голосования на парламентских и президентских выборов уменьшается (как минимум) ещё на 1 572 300 человек. Остаётся 26 578 141 избиратель. Детей в данном случае я не учитываю, поскольку их доля незначительна и покрывается числом наших сограждан, получивших гражданство других стран (например, только Румыния выдала 4032 паспорта украинцам в 2016 году. Эти люди уже не проходят как мигранты), а так же увеличившимся потоком трудовых мигрантов в 2017-18 годах.Польша и украинский избирательИ, наконец, подходим к самому интересному — количеству украинцев в Польше. По данным польского соцстраха работают на постоянных контрактах с уплатой пенсионных взносов 441 тысяча наших сограждан. Подчеркну, что речь идёт о совершеннолетних, избирателях.Количество украинских студентов, обучающихся в польских ВУЗах в 2017/18 учебном году достигло 37 683 человек. Сейчас больше, но новой статистики я, увы, не имею. В любом случае это ещё 37,6 тысяч избирателей.Но есть ещё две категории — это работники, которые трудоустраиваются по заявительному принципу (регистрация заявлений через местную власть) и сезонные работники (нововведение 2018 года). Оба варианта позволяют трудится на территории Польши до 9 месяцев в году, и в случае такого, временного, контракта, отчисления на социальное страхование не производятся — считается, что работник, вернувшись домой, уплатит социальные налоги на Родине. В 2018 году по заявительному принципу было трудоустроено 1446304 украинцев. Разрешение приехать на сезонные работы было выдано 119925 украинцам. Ещё 133372 регистрации сезонных работников было выдано нашим согражданам, уже находящимся в Польше.В сумме число заробитчан без постоянного разрешения составляет 1 699 601 человек. Добавим сюда ещё примерно 500 тысяч, работающих нелегально, несмотря на чрезвычайно либеральные нормы закона. Получаем цифру 2199601. Учитывая, что сезонные работники (но уже не сельское хозяйство как было раньше, а вполне квалифицированные кадры), не постоянно находятся на территории соседней страны, используем понижающий коэффициент 0,6. 60% от 2199601 даёт результат 1 319 760 избирателей.К общему числу уехавших в Польшу избирателей можно добавить гордых владельцев "карты поляка", которых к концу 2018 года насчитывается уже более 120 тысяч человек. Примерно 20% из них уже как резиденты соседней страны, обустраивают свою жизнь. Естественно, что они не проходят как мигранты. Это суммарно 24 тысячи человек, из которых 19680 избирателей.Таким образом, суммарно в Польше в момент голосования на парламентских и президентских выборах будет находиться 441000+37681+ 1319760 + 19680 = 1 818 121 человек с правом голоса.Теперь можно подвести черту под количеством потенциальных избирателей. Если от оставшегося после других стран ЕС массива в 26 578 141 человек отнять 1 518 121, получаем 24 760 020.Теперь оценим сколько украинцев будет выбирать президента и парламент.Двадцать четыре миллиона семьсот шестьдесят тысяч двадцать украинцев — именно столько граждан страны теоретически может принять участие в голосовании на президентских и парламентских выборах. Цифра мала? Да бросьте, я старался подходить с точки зрения максимального оптимизма, реальная оценка может быт меньше ещё на 2-3 миллиона.Получив цифру потенциальных избирателей, можно посмотреть на процент явки. Если он будет составлять хотя бы 70%, то в выборах президента и парламента примут участие максимум 17 332 014 человек. Но 70% — очень большая явка, реальные цифры, скорее всего, будут колебаться в районе 60%. И вот тогда мы получаем большую политическую проблему. Почему? Давайте считать:60% от 24 760 020 = 14 856 012. Четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч. То есть, если брать на веру государственную статистику, то при достаточно высокой по европейским меркам явке (60%) президента будут избирать 41-42%% от списочного числа избирателей. А проголосуют за него 20-25% от списка ЦИК.Данный факт будет с первого дня после закрытия участков для голосования активно использоваться оппонентами избранного "гаранта", как внутри страны, так и на внешних площадках. Это ещё более опасно, учитывая специфику идущей избирательной кампании когда большинство ведущих кандидатов "режут" общество на части, используя большевистский лозунг "кто не с нами, тот против нас". В таком случае, например, проигравшие кандидаты, но при этом получившие большинство в определённом регионе (всё равно запад это или восток), будут активно навешивать ярлыки на оппонентов. В одном случае это будет "западенский" президент, в другом "донецкий/харьковский/одесский" (в зависимости от основной электоральной базы). И то и другое чрезвычайно опасно на фоне аннексии Крыма и продолжающейся войны на Донбассе.В случае с парламентом ситуация аналогична — законодательный орган, в выборах которого приняли участие менее половины списочного числа избирателей не вызывает доверия ни внутри страны ни за её пределами. Это не добавит устойчивости и без того слабой центральной власти.Ещё одна опасность, связанная с миграцией лежит в области формирования парламентской коалиции. Выехали (в первую очередь в страны ЕС) более мобильные, уверенные в себе граждане, среди которых большее количество приверженцев европейского вектора развития страны, меньшее количество тех, кто готов купиться на популизм либо просто продать свой голос за пару сот гривен. Суммарно в ЕС уехало 2,6 — 3 миллионов человек. Это значит, что влияние оставшихся, вес голоса живущих в Украине увеличивается. В том числе вес голоса, проданного за гречку. Три миллиона избирателей — это фракция (либо люди в нескольких фракциях) количеством 70-80 человек в Верховной Раде. Про украинская, проевропейская группа, которой уже может не быть. Вместо неё придут популисты либо товарищи, декларирующие совсем другие ценности. Не обязательно пророссийски настроенные. Посмотрите на Венгрию и на Польшу, где более либеральным партиям последние годы постоянно "немного не хватает голосов" — как раз тех избирателей, которые их приводили к власти ещё 7-10 лет назад. В результате страной управляют те, кто играет с консервативными идеями и чувствами сограждан в возрасте 40+.Кто виноват?Естественно, что наиболее простое решение в процессе поиска виновных — повесить всех собак на ЦИК — это же их реестр избирателей. Но, повторю фразу из начала текста — "не стреляйте в пианиста— он играет, как умеет" — Центральная избирательная комиссия оперирует теми данными, которые подают другие государственные органы. В том числе Государственная служба статистики, которая оперирует отчётами местной власти.Проблемы не было бы в принципе, если бы наши депутаты, правительство набрались смелости и провели-таки перепись населения, которая и так запоздала на десять лет (должна была проходить в 2011-12 годах). Но проводить перепись на фоне политического кризиса и в преддверии выборов, возможно, посчитали опасным — ведь фиксация существенного уменьшения числа населения, либо уровня доходов домохозяйств бьёт, в первую очередь по власти, даёт аргументы в руки их оппонентов. Но сказать такое открыто ещё хуже. Поэтому в СМИ звучали тезисы о том, что нельзя такое делать во время войны — мы, мол, не получим информации с оккупированных территорий. Говорили и о том, что перепись является чрезвычайно дорогим удовольствием, а денег в стране нет. Проще было объявить о планах "посчитать украинцев" в 2020 году, после выборов. Но вот незадача:для того, чтобы реально планировать военное строительство, возможность оказать сопротивление агрессору. Нужно иметь представление как минимум о мобилизационных ресурсах. Нужны данные по количеству населения. Нужна перепись.для того, чтобы планировать развитие экономики, привлекать инвестиции, необходимо представление о наличии и качестве трудовых ресурсов. Нужна перепись.для того, чтобы планировать реформу социальной сферы, пенсионной системы, размеры субвенций на региональные программы, необходимо знать количество, структуру население, доходы домохозяйств. Нужна перепись.Но мы как-то говорим о военном строительстве, о привлечении инвестиций и социальной, пенсионной и других реформах, не зная даже количества граждан, на которых эти процессы должны повлиять.И, наконец, откладывая "на потом" проведение переписи, попали в ловушку нового политического кризиса, связанного с учётом количества избирателей. Даже если Порошенко выигрывает выборы, БПП и союзники получают большинство в Раде, их позиции будут намного слабее, по сравнению даже с 2015-16 годом. Доверие — ниже. Ведь по данным ЦИК, реестра избирателей, за них отдадут голоса чрезвычайно малое количество граждан имеющих право голоса. А то, что значительная часть реестра существовало только на бумаге обычному гражданину страны не объяснишь, ведь он задаст логичный вопрос: "так вы имея власть на протяжении 14-19 годов не смогли даже посчитать количество жителей страны?"Вполне естественно, что проблемы реестра избирателей сегодня возьмут на вооружение другие кандидаты в президенты. Гриценко даже успел подать иск в суд. Но в данном вопросе не стоит всё валить на Петра Порошенко. В конце концов по состоянию на 4 февраля кандидатами на пост президента выдвинулись аж целых 15 депутатов Верховной Рады. Ещё двое, хоть и без мандата, но являются руководителями партий, имеющих фракции в Парламенте. В том числе "лидеры рейтингов" Тимошенко, Гриценко, Вилкул, Бойко, Ляшко, Садовой, Мураев. Внушительная сила, которая, объединившись, могла спокойно поставить на голосование вопрос проведения очередной переписи населения. Как минимум "Батькивщина", РПЛ, "Самопомич", "Оппоблок" и "Відродження" в сумме могут дать 128 голосов. С такой силой можно убедить коллег по Народному Фронту либо БПП и получить необходимое большинство. Поэтому, смею предположить, что ситуация с неопределённостью в оценке количества избирателей может быть выгодна всем игрокам — это и возможность лишний раз упрекнуть власть в бездействии и "план Б" для рейтинговых кандидатов на случай проигрыша на выборах.Что с этим делать?Логичный вопрос, который возникает после прочтения текста — можно ли это изменить? Наиболее оптимистично настроенные читатели мне укажут на то, что выехавшие за рубеж украинцы вполне могут проголосовать на участках заграничного округа. Согласен, такой округ есть, голосуют на нём граждане, стоящие на консульском учёте. А участки для голосования открываются в преобладающем числе случаев на базе посольств или консульств.Но ведь украинских дипломатических учреждений в каждом городе той же Польши нет. Значит потенциальный избиратель, если он не в Варшаве и ещё нескольких крупных городах, должен сесть с утра, проехать в среднем 100-200 километров, отстоять очередь (пропускная способность низка) и, наконец, отдать свой голос. Возможно по этой причине процент явки на заграничном округе традиционно низкий. Голосуют в массе своей сотрудники дипучреждений, их семьи, друзья и ещё немного жителей соседних кварталов. Так например, в 2014 году количество избирателей, которые были зарегистрированы на заграничных участках составляло 474046 человек, а проголосовало 72826 — 15%.Но даже если проголосуют все, 474 тысячи или 526 тысяч (по данным реестра на 31.01) — ничтожно мало, когда мы говорим о нескольких миллионах избирателей. Могут ли они быстро зарегистрироваться? НЕТ. По крайней мене до выборов. Причина в том, что согласно законодательства, голосуют лишь те, кто стоит на консульском учёте. А чтобы стать на консульский учёт, необходимо заполнить карточку онлайн, но потом написать заявление, собрать пакет документов, в том числе разрешение на проживание в стране пребывания и в рабочий день приехать в консульство. Если речь идёт о постоянном консульском учёте, то к поакету документов необходимо съездить в Украину за "витягом про зняття з реєстрації в Україні у зв’язку з виїздом на постійне проживання за кордон". И тоже с пакетом документов в рабочее время.Но, вспоминаем, консульства не в каждом городе. И даже если украинский работник собрал документы, он должен взять выходной на работе (согласен ли на это работодатель — вопрос), проехать несколько сотен километров и … привычно отстоять в очереди чтобы подать заявление.Почему очередь? Всё просто. Некоторые из особо сообразительных владельцев евроблях из приграничных территорий сообразили, что если стать на консульский учёт за границей — якобы вы там живёте, то растаможивать машину в Украине нет необходимости. Они уже который месяц обивают пороги украинских консульских учреждений.Поэтому до президентских выборов решить вопрос с голосованием украинцев за рубежом невозможно. До парламентских успеть реально, если внести в законодательство несколько изменений. В частности:1. Изменить правило постановки на консульский учёт — перейти полностью на электронный формат, чтобы гражданин мог отправить данные (заполнить формы), а не ездить за несколько сот километров.2. Создать возможность временной регистрации как избирателя в другой стране без постановки на консульский учёт. Например, подтвердив своё местонахождение (сканом документа) и заверив это ЕЦП либо электронным ID, который начинаю внедрять украинские мобильные операторы.3. На основании таких списков предусмотреть возможность открытия избирательных участков в регионах где проживает хотя бы 2-3 тысячи зарегистрированных избирателей. Для этого, среди прочего, необходимо продумать методику формирования участковых избирательных комиссий — штатных дипломатов на все не хватит. Тут может быть, например, выдвижение работников от украинских партий либо любой другой способ.Если начать работать сегодня, к парламентским выборам можно, по крайней мере, частично снять проблему голосования за рубежом. А это и права граждан на голос, и совсем другая конфигурация сил в Верховной Раде. Можно долго говорить о европейском выборе, о закреплении норм в законе, а можно попробовать сделать так, чтобы граждане, которые выступают за европейский вектор развития выбрали в парламент тех, кто будет отстаивать их интересы. И тогда, возможно, не надо будет бояться "реванша пророссийских сил". Простые действия, простая разница между "говорить" и "делать".