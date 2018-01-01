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Политика или чистый криминал? Украли ли 22 миллиона гривен? 44 я сессия городского совета видео без монтажа


Политика или чистый криминал?  Украли ли 22 миллиона гривен?

Приглашаю к обсуждению  в рамках "Субъективно с Виктором Артеменко"  2.02.19 в 19:00 в прямом эфире в группе газета ГОРОД Никополь на ФБ 
https://www.facebook.com/groups/citynikopol/

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