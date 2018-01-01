Политика или чистый криминал? Украли ли 22 миллиона гривен? 44 я сессия городского совета видео без монтажа



Политика или чистый криминал? Украли ли 22 миллиона гривен?



Приглашаю к обсуждению в рамках "Субъективно с Виктором Артеменко" 2.02.19 в 19:00 в прямом эфире в группе газета ГОРОД Никополь на ФБ

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Политика или чистый криминал? Украли ли 22 миллиона гривен?Приглашаю к обсуждению в рамках "Субъективно с Виктором Артеменко" 2.02.19 в 19:00 в прямом эфире в группе газета ГОРОД Никополь на ФБ

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