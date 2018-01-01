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Предлагаю активировать группу Дороги Никополя


Киевский турист и местные воришки то и дело приписывают себе то что делается в городе, не благодаря им, а скорее вопреки,  за деньги областного бюджета. 

А вот дорог по которым наши дети не могут попасть в школу, как минимум чистыми, дорог по которым и взрослые вынуждены пробираться как "Нинзи Черепашки", дорог по которым не пройдет автотранспорт и т.д. - они не видят.

Давайте активнее будем скидывать фото и видео в группу "Дороги Никополя" со своих и не только улиц. А я подготовлю итоговый материал. Спасибо!

Репост приветствуется

Группа  "Дороги Никополя" в ФБ

ул. ул.Нахимова, так уже более двух лет

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