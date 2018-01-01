Предлагаю активировать группу Дороги Никополя

Киевский турист и местные воришки то и дело приписывают себе то что делается в городе, не благодаря им, а скорее вопреки, за деньги областного бюджета.
А вот дорог по которым наши дети не могут попасть в школу, как минимум чистыми, дорог по которым и взрослые вынуждены пробираться как "Нинзи Черепашки", дорог по которым не пройдет автотранспорт и т.д. - они не видят.
Давайте активнее будем скидывать фото и видео в группу "Дороги Никополя
" со своих и не только улиц. А я подготовлю итоговый материал. Спасибо!
Репост приветствуется
Группа "Дороги Никополя
" в ФБ
ул. ул.Нахимова, так уже более двух лет