В гостях студии: гл. специалист с ихтиологии и вопросов рыбоохраны Левчук Леонид Григорьевич,
и гл.гос инспектор рыбоохраны Гапонов Александр Владимирович
О конфликтах рыбоохраны и любителей зимней рыбалки
Прямой эфир: О конфликтах рыбоохраны и любителей зимней рыбалки В гостях студии: гл. специалист с ихтиологии и вопросов рыбоохраны Левчук Леонид Григорьевич, и гл.гос инспектор рыбоохраны Гапонов Александр ВладимировичОпубліковано Виктором Артеменком Середа, 30 січня 2019 р.
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