ВСЕ НОВОСТИ:

Прямой эфир: О конфликтах рыбоохраны и любителей зимней рыбалки

Прямой эфир: О конфликтах рыбоохраны и любителей зимней рыбалки

В гостях студии: гл. специалист с ихтиологии и вопросов рыбоохраны Левчук Леонид Григорьевич,
и гл.гос инспектор рыбоохраны Гапонов Александр Владимирович
О конфликтах рыбоохраны и любителей зимней рыбалки

Прямой эфир: О конфликтах рыбоохраны и любителей зимней рыбалки В гостях студии: гл. специалист с ихтиологии и вопросов рыбоохраны Левчук Леонид Григорьевич, и гл.гос инспектор рыбоохраны Гапонов Александр Владимирович

Опубліковано Виктором Артеменком Середа, 30 січня 2019 р.

Прямая трансляция на странице газета ГОРОД Никополь в ФБ
https://www.facebook.com/groups/citynikopol/

Кому удобнее на ютуб (перезалив)


Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

Прямой эфир в рубрике "История нашего края" на тему: - "Никополь - 1900-1920г." (27.11 в 11:00)

Прямой эфир на тему: "Молодежь Никополя - будущее НАШЕГО города" (23.11 в 11:00)

Прямой эфир в рубрике "На ТЫ": в студии Никопольчанин, Анатолий Тульчинский (26 окт. 11:00)

Судья по делу Кирилова взял самоотвод. Прямой эфир, гость студии Александр Кирилов 11:15

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.