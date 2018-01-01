Прямой эфир: О конфликтах рыбоохраны и любителей зимней рыбалки

О конфликтах рыбоохраны и любителей зимней рыбалки Прямой эфир: О конфликтах рыбоохраны и любителей зимней рыбалки В гостях студии: гл. специалист с ихтиологии и вопросов рыбоохраны Левчук Леонид Григорьевич, и гл.гос инспектор рыбоохраны Гапонов Александр Владимирович Опубліковано Виктором Артеменком Середа, 30 січня 2019 р.

Прямой эфир: О конфликтах рыбоохраны и любителей зимней рыбалкиВ гостях студии: гл. специалист с ихтиологии и вопросов рыбоохраны Левчук Леонид Григорьевич,и гл.гос инспектор рыбоохраны Гапонов Александр ВладимировичПрямая трансляция на странице газета ГОРОД Никополь в ФБКому удобнее на ютуб (перезалив)