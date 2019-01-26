Акція ГО «Спілка ветеранів бойових дій Нікопольщини» на підтримку наших полонених моряків

Правління та члени ГО"Спілка ветеранів бойових дій Нікопольщини" провели флешмоб 26.01.2019 року, о 15.00. на підтримку наших полонених моряків... Приєдналися до флешмобу козаки та не байдужі громадяни.Основу ідеї, звернення від імені громади оголосив перед відеокамерою голова організаціі Іван Сазонов:Ми, учасники АТО /ООС , зібравшись в м. Нікополі біля пам'ятника "Захисник України'', звертаємось зі словами підтримки до капітана малого броньованого катера "Нікополь'' Богдана Небилиці, його товаришів, моряків та екіпажів катера ''Бердянськ'' та рейдового буксиру ''Яни Капу'', взятих у полон Військово-морськими силами Російської Федерації. Ми обурені діями судів, які продовжили термін Вашого перебування в тюрмі загального призначення. Вас не визнають військовополоненними, забороняють носити військову форму, порушуючи статті Женевської конвенції.Ми переконані, що всі дії та зусилля, Міністерства Закордонних Справ України, Уповноваженого з прав людини, міжнародної спільноти дадуть позитивні результати і найближчим часом Вас буде звільнено з полону та Ви повернетесь на Батьківщину, до своїх родин.Дякуємо Вам за вашу мужність, стійкість та незламність духу.СЛАВА УКРАЇНІ!!!