Україна без холопа і без пана, - що зробить Президент Кошулинський?

Кандидат у Президенти України Руслан Кошулинський пообіцяв, що якщо він переможе, то боротиметься з олігархами, надасть українській мові статусу єдиної державної в усіх сферах життя та зробить усе, щоб українці поверталися зі заробітків додому.Про це він сказав у вівторок, 22 січня, під час з’їзду партії ВО “Свобода”, - пише Вголос.“У ключових питаннях Україна постійно залежить від чиєїсь волі: від московської газової голки; від мінських торгів, від траншів МВФ тощо. Як бачимо, Україна спутана по руках і ногах. І розривати ці пута — справа націоналістів. Бо панівна псевдоеліта цього ніколи не робила і не збирається робити. Панівна комуно-олігархічна верхівка чверть століття планомірно вела Україну до прірви. І сьогодні вже не тільки москаль на Україну зуби скалить. Вже й інші сусіди норовлять вказувати, як нам жити. І паспорти свої тут масово роздають. А наша ж влада керується власною волею хіба у власному бізнесі — тут вони горло хоч кому ладні гризти. Але тільки не за державну справу — тут вони геть беззубі й усілякому стрічному поклони б’ють. Як бачимо, і в справі соборності Україні залишається покладатися хіба на націоналістів. Україна без холопа і без пана. Сучасною мовою — без бідності і без олігархії”, — наголосив націоналіст.Руслан Кошулинський пообіцяв, що боротиметься з олігархами, бо тільки без них українці зможуть стати заможними.“Олігархія — ключова проблема України і причина всіх бід українців. Це війна, корупція і тотальні злидні нації. Але найстрашніше — непевність завтрашнього дня. Відсутність майбутнього у наших дітей. Повернути Україну в українські руки це і означає, передусім, скинути ярмо олігархії. А хто, крім націоналістів це зробить? Це й є місія нашого покоління. Не посоромити слави Героїв і захистити майбутнє дітей. Щоб ані наші діти, ані внуки не мусили більше боротися за Україну. Нехай вони щасливо живуть на своїй, Богом даній землі! Як цього досягнути — чіткий план докорінних перетворень є”, — сказав кандидат у Президенти.Кандидат у Президенти від націоналістичних сил додав, що зараз потрібно дати можливість українцям реалізувати себе в Україні.“Сьогодні наші люди виїжджають за кордон. Якщо раніше нас було 52 мільйони, то зараз офіційна статистика каже, що залишилося 42, а неофіційна статистика повідомляє, що насправді нас є лише 32 мільйони. Щорічно стає на 250 тисяч менше українців. Наші земляки не можуть відчувати себе середнім класом. Людей, які вважають себе середнім класом, — лише 4 %. Успішні українці не потрібні олігархам. Завдання націоналістів — дати українцям можливість реалізувати себе в Україні”, — наголосив Кошулинський.Крім того, він озвучив те, що планує робити на посаді Президента України.“Обіцяю здійснити реальну люстрацію, запровадити обов’язкову перевірку держслужбовців і чиновників на детекторі брехні на причетність до сепаратизму та корупції, відкрити архіви КДБ, скасувати недоторканність Президента, суддів і депутатів”.Також Кошулинський обіцяє визнати Росію країною-агресором, українську мову зробити єдиною державної в усіх сферах і перевіряти чиновників на знання мови на спеціальному іспиті. На фінансування армії “свободівець” пообіцяв виділяти 5 % від загального ВВП України. Також націоналіст планує обкладати воєнним податком усіх олігархів.Кандидат у Президенти пообіцяв скасувати пенсійну реформу, підтримувати соціально українську родину, зокрема, будувати для молодих родин соціальне житло, а багатодітним сім’ям видавати безвідсоткові кредити на помешкання. Кошулинський пообіцяв не обкладати ніякими податками українських заробітчан та провести докорінні економічні реформи, завдяки яким наші співгромадяни зможуть повернутись до України.