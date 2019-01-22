В Никополе отметили столетие Соборности

22 января в Никополе состоялся митинг, посвященный празднованию 100-летия Соборности Украины. Собравшиеся возложили цветы к памятнику Богдану Хмельницкому.Об этом Информатор сообщает с места события. Праздник собрал около ста человек.В старой части города провели митинг и возложили цветы к памятнику Великому Гетману. Полицейские обеспечили порядок и безопасность.День Соборности отмечают 22 января. Он установлен в соответствии с указом Президента Украины от 21 января 1999 года в честь дня провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое Украинское государство. В то время не удалось сохранить единство и независимость, «Акт Злуки» стал реальным воплощением вековой мечты украинцев о своем суверенном государстве.